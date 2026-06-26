Mal pinta la cosa para Zapatero y sus hijas; poco menos para su esposa y secretaria. El adalid de la honradez ha sido descubierto por la Guardia Civil, la Policía, un juez y hasta por la Fiscalía, que están haciendo bien su trabajo a pesar de las fontaneras y compañía. Viajes constantes a Venezuela de Zapatero por placer. Le parece a usted poco placer viajar para ganar dinero. Las incongruencias de este personaje no tienen limite. Por una parte, dice que ser socialista es tener poco y le descubren más de un millón de euros en joyas que aún no ha justificado su procedencia. Por otra, cobra por informes verbales genéricos, ingentes cantidades de dinero por asesoramientos en una mesa de un restaurante. Joder, vaya socialismo. Por si fuera poco, mete en el negocio a sus hijas, que cobran también miles de euros por maquetar un informe no elaborado por ellas. Por muy jóvenes que fueran —que lo son—, digo yo si es que no se daban cuenta que eso no era normal, que enriquecerse de esa manera tiene truco.

¿Qué es lo que ha pasado con tantos cobros de uno y de otras? Pues, simplemente, que se creían con derecho a todo. Si he sido presidente de Gobierno —cosa que, por cierto, no tiene ningún mérito, visto lo visto— me puedo permitir el lujo de asesorar verbalmente a cambio de mucho dinero sin necesidad de calentarme más la cabeza. Me voy a Venezuela, que hay petróleo, donde manda una súbdita de Trump como antes fue de Maduro, y me forro. ¿Quién me va a toser si soy el referente moral del sanchismo? Sánchez me va a proteger, adorar y defender, como efectivamente está haciendo, a pesar de que dos más dos sean cuatro, pero si cae Zapatero, cae él también. Y si cae Sánchez caen los socios interesados del desgobierno, puesto que los castillos de naipes, como las fichas de dominó, cuando cae una, arrastra a todas las demás.

Y eso es lo que va a pasar con el sanchismo. Primero, las condenas de Ábalos —que no comprendo cómo aún protege a Sánchez— y Koldo. Después, la probable condena de Cerdán, otra mano derecha e interlocutor con el huido de la Justicia. Le seguirá, quizás también, su hermano y su esposa. Y la guinda del pastel la está colocando Zapatero ¿Hay quién de más?

Pues sí: Junts y PNV, que amagan y no pegan. Ambos, a pesar de ser de derechas, están sosteniendo a los partidos de izquierdas cercados por la corrupción. Aquél con un fugado de la Justicia, el otro porque se mueve como un nenúfar

Policías y guardias civiles están haciendo su labor como profesionales que son de una Policía Judicial que cumple con la ley para hacer justicia combatiendo el delito. Y ello a pesar de que alguno de sus jefes, que le debe el puesto al Gobierno, les dice que se pongan de perfil en sus investigaciones si afectan al sanchismo, ¡qué vergüenza! La directora de la Guardia Civil se toma cafés con la fontanera del partido, que pretende desprestigiar a jueces, fiscales y policía judicial, lo que niega el ministro y la directora lo reconoce. Pues ni uno ni otra han dimitido ni se los ha cesado por su jefe respectivo. Menos mal que los que están encargados de investigar, como no tienen que hacer la pelota al poder, no hicieron caso e investigaron a todos los presuntos delincuentes, independientemente del partido a que pertenezca.

Los fiscales, sobre todo los de anticorrupción, también desobedecen a veces a su jefa, porque para ellos la Justicia es más importante que un cargo. Finalmente, los jueces que son independientes por ley constitucional hacen su trabajo investigando a quien sea, con la única finalidad de acabar con esta corrupción que se está implantando en España

Sí, querido lector, los jueces, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad del Estado y los periodistas independientes están salvando la democracia en este país. Si por Sánchez fuera, el Poder Ejecutivo se hubiese comido ya al Judicial, como lo ha hecho con el Legislativo. Recuerden que se legisla a base de decretos leyes, obviando en un principio al Congreso de los Diputados. No se aprueban Presupuestos Generales del Estado, aunque ahora dice Sánchez que a principios de año los va a presentar, y si no se los aprueban, a lo mejor adelanta las elecciones. Si se han dado cuenta, es una trampa más de su coco, pues si sus socios no lo apoyan, se les acaba antes el chupe. Un genio, lástima que no le dé por hacer cosas para todos y no solo para él. n