Entrenamiento con altas temperaturas: el secreto del éxito para tu próxima temporada

Estos meses de calor, muchas son las dudas sobre lo que pueda afectar a nuestro rendimiento la subida de las temperaturas. Los ritmos no salen, el pulso se me dispara, las piernas pesan, me encuentro más cansado…

Sin embargo, el problema no es la pérdida de condición física, sino la falta de adaptación al calor. Lejos de ser un enemigo del que debas esconderte dejando de entrenar, el calor puede convertirse en tu mejor aliado para el futuro.

El aclimatarnos progresivamente y seguir unas pautas de protección, nos permitirá no solo poder entrenar mejor, sino tener una menor percepción de esfuerzo y una mayor capacidad aeróbica.

Entonces… ¿podría hacerme mejor incluir entrenos con temperaturas altas?

Cuanto entrenamos con altas temperaturas, el cuerpo tiene una reducción del volumen sistólico (cantidad de sangre que puede tener el corazón) lo que se acompaña en una mayor frecuencia cardiaca para “mantener el mismo ritmo”.

Un atleta, recuperándose de un entrenamiento / L.O.

Pero aquí encontramos nuestra “magia”: si sabes superar esta fase inicial y te expones de forma inteligente, el cuerpo logra adaptaciones muy positivas tanto para entrenar con calor, como para rendir más en la temporada de invierno.

Algunas de estas adaptaciones son un mayor volumen sanguíneo; mejor termorregulación (sudamos antes y más eficientemente), se aumenta el número de glóbulos rojos (el estrés térmico estimula los eritrocitos), más economía a ritmo de umbral anaeróbico y finalmente, un menor esfuerzo percibido.

¿Y qué debo hacer para poder mejorar y lograr estas adaptaciones?

Lo primero de todo es la seguridad. Por ello, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos especialmente al inicio:

Hidratación proactiva: debes beber agua y bebidas con sales minerales aunque no tengas sed. El momento de la sed llega cuando ya estamos deshidratados. Procura beber 2-3 litros diarios y, en ejercicios prolongados, da pequeños sorbos como máximo cada 20 minutos (mejor bebida isotónica o tomar sales)

Ropa e higiene: entrena con ropa transpirable para favorecer la sudoración, que es nuestro mecanismo para evitar el golpe de calor.

Cuidado con los estimulantes: ciertas bebidas con altas dosis de cafeína pueden aumentar la frecuencia cardíaca y favorecer la deshidratación.

Gestión de los horarios: entrena siempre que sea posible a primera hora de la mañana, por la noche o coincidiendo con la puesta de sol.

Protección y entorno: busca salir a correr por zonas de sombra siempre que puedas y deja tu equipo en estos lugares. Acompáñate de una gorra y tu bebida isotónica.

Constancia: para aclimatarnos, es fundamental entrenar. Se ha demostrado que bastan unos 8-12 entrenamientos en calor (por encima de 30º) para que el cuerpo se adapte y mejore todos los valores negativos iniciales.

Precaución

Para los deportistas de más nivel, se puede entrenar en condiciones de calor “a propósito” para lograr estas adaptaciones. Si bien, esto no es “buscar deshidratarse a lo loco a media tarde”, sino que el beneficio se obtiene mediante una exposición progresiva y manteniendo la calidad del entrenamiento sin llegar al golpe de calor. Asume que ahora los ritmos van a ser más lentos y fíjate en el esfuerzo (pulso/percepción).

Al igual que con los entrenamientos, la clave está en seguir los principios de progresión y continuidad, exponiendo al calor en unos niveles/parámetros saludables que no impliquen riesgo para la salud.

¡No hay excusas para no entrenar en verano!