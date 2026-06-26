La dignidad del fracaso

«Fracasar no es todo eso que nos dijeron en los discursos y en la publicidad y en la escuela, no es esa torpeza o ese error que merecemos por haber hecho algo mal o habernos

equivocado en el dictado, sino más bien una modalidad innata de la existencia»

Dicen que el éxito no enseña nada, que en realidad solo conduce a repetirte y siempre se deshace como tiza en los dedos o la vaselina de los labios. Pero el fracaso es otra cosa. El fracaso es mucho más elevado y complejo. El fracaso es una habitación sin palmeros. Es un páramo frío que uno lleva por dentro. Una especie de catedral helada. Una casa llena de gente que no recuerda tu nombre. Es un vaso de agua que permanece intacto en un atril al que no sube nadie. Es la calle de siempre. Es una silla apartada como si alguien fuera a volver y no vuelve, no vuelve, nunca vuelve. Es el reloj parado en una hora que jamás fue importante, aunque todas las horas sean siempre importantes. Un pasillo muy largo donde cada puerta conduce a la misma salita de estar. Un libro leído y subrayado por alguien que ya no eres tú. Es un eco que no encuentra su origen. Es una zarza ardiendo. Es una calentura y un virus sin por qué. Pero hay una dignidad en el fracaso que no la da ninguna otra experiencia de la vida. ¡Ninguna!

Fracasar no solo es caer

Fracasar no solo es caer, ni es todo eso que nos dijeron en los discursos y en la publicidad y en la escuela, no es esa torpeza o ese error que merecemos por haber hecho algo mal o habernos equivocado en el dictado, sino más bien una modalidad innata de la existencia, un acervo de algo inexorable, un efecto colateral de la mentira en que vivimos, un persistir y una discreción elegante que prosigue a una ilusión que ya no se sostiene.

Recuerdo, y es posible que recordar no sea exactamente la palabra adecuada, una espesa tarde de agosto en la que comprendí que nada de lo que había hecho en la vida podría tal vez sostenerme más allá de mi muerte, ni las horas vividas, ni los premios ganados, ni los libros publicados, ni siquiera las palabras que tanto había buscado y cuidado y amado y venerado como si escribir fuese una forma de salvación, nada de eso duraría en el tiempo, pero tuve la convicción y el sentimiento de que todo a la vez me había conducido al lugar exacto donde ya no me hacía falta fingir, y asumí que no fingir se parece demasiado al fracaso o te conduce sin remedio a él. No fingir te saca del mapa de la actualidad, de las idioteces tipo, te usurpa la vigencia. No fingir te aleja del encomio, pero te da esa clase de orgullo que nadie valora, que muy pocas personas saben ver, esa dignidad que apenas tiene crédito y te lleva a un lugar sin testigos en el que ya no hay que explicar nada, donde el ruido del mundo se queda al otro lado de una puerta que has cerrado tú mismo.

Dejar de huir

Lo que llamamos éxito, y esto lo digo sin rencor, lo digo como quien habla de una enfermedad antigua, no es más que una forma de repetirse en algo, una manera turbia de no mirarse por dentro, de no ver esa herida que todos llevamos en el ego, esa grieta que evitamos mirar como si en ella hubiera algo insoportable. En ese sentido fracasar es dejar de huir. Fracasar es quedarse en uno mismo y aprender a mirar sin apartar los ojos. Algo que se parece a las manchas de un dálmata, eso es fracasar. Una vez leí en un poema de Luis Artigué algo muy parecido a esto: «Todos mis sueños juntos son las manchas de un dálmata».

Y solo entonces, cuando asumes todos tus fracasos como si llevaras en tu piel o en tu corazón las manchas de un dálmata, ocurre algo pequeño e importantes, algo que no se podría explicar sin traicionarlo del todo, sucede una piedad, una especie de claridad no luminosa, sino humilde como la luz que entra por las persianas mal cerradas y hace visibles las cosas y las motas que viven en el polvo. Las cosas tal como son. Una cuchara. Un lápiz. La camisa. El termo. O una vida entera. Y comprendes que no has venido a la Tierra a triunfar y mucho menos a perdurar. Comprendes que no hacía falta llegar a ningún sitio, que todo ese esfuerzo por triunfar, no era más que un rodeo, una excusa prosaica. Y entiendes con agrado esa frase de Churchill: «El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». Y esa otra de Lombardi: «No importa si te derriban, lo que importa es si te levantas después».

El fracaso es también esa manera triste de perderse, de decepcionarse, que conocen los que han llegado tarde a su propia vida. Los que arden sin fuego y sin remedio. No me refiero solo al fracaso como revés o tropiezo, sino a ese otro sentimiento más profundo e imperceptible al tacto. Me refiero también a esa manera de desnudarse uno a sí mismo con una claridad brutal y resignada. Esa manera limpia de verse uno por dentro y aceptarse y quererse.

La valentía de no quejarse

Sí, fracasar tiene mucho de aprendizaje tal vez indeseado, de revelación tardía, de epifanía casi póstuma. Algo como si el mundo hubiese dejado de amarnos o de llevarnos con él a donde quiera que vaya el mundo, de incluirnos en su mentira para desvelarnos al fin la gran verdad, no la verdad de las promesas, sino la otra verdad, la de la última habitación de la existencia en la que brota una actitud de resignación mística. Y creo que ahí es donde empieza siempre otra vida sin el viejo disfraz de la esperanza. Y en llegar hasta ahí existe una valentía que casi nadie celebra. La valentía de no quejarse, de convertir tu herida en argumento primordial. De quedarse a vivir dentro una paz íntima, descomprometida, infinita, difícil de lograr, de llegar al acuerdo sublime con todo lo que existe, incluso con lo que existe detrás de lo que existe. Ese sí que es un tema: «Lo que existe detrás de lo que existe». Esa materia oscura que a veces vislumbramos y nutre los poemas más hermosos.

Y en esa especie de dignidad y amor propio a la que uno puede llegar con su aceptación del fracaso, en esa actitud desapercibida y desconsiderada en lo social, hay una modalidad de decencia y orgullo que yo admiro y venero porque la veía desde niño en los hombres que trabajaban en la huerta, una filosofía personal que no necesita ser explicada, porque ya no aspira a ser comprendida, solo aspira a existir cada día, a segar cada día, a regar cada día lo que uno tenga que cuidar para que todo sea, para que todo sea. Y eso es heroico, humano, suficiente.