Hacer las cosas bien importa más que el hacerlas

«¡Qué calor!» es, probablemente, la exclamación más repetida durante el verano murciano. Sin embargo, padecemos otros bochornos, menos estacionales y bastante más graves, que pasan por unas cuentas públicas que no reflejan con claridad la situación financiera, además del preocupante aumento de la violencia machista y una política que sustituye la evaluación por la propaganda.

Me ha llamado la atención, según la noticia de este diario, que el Tribunal de Cuentas cuestionara un informe de 2023 y que pone en entredicho la imagen del Gobierno regional. Se trata de que el resultado presupuestario no habría sido el superávit de 306 millones de euros anunciado, sino un déficit de más de 130 millones. La diferencia procede de no incorporar las pérdidas del Servicio Murciano de Salud, cuyo déficit acumulado supera los 3.700 millones.

No se trata de una simple discrepancia, pues cuando las cuentas sobrevaloran los recursos disponibles, resulta dificil conocer la capacidad de la Administración para sostener los servicios esenciales.

Asi mismo, por lo visto, varios inmuebles del IMAS, valorados en más de 80 millones de euros, carecerían de seguros de responsabilidad civil, poniendo de manifiesto el fallo en la administración que puede afectar a las personas que dependen de las políticas públicas.

Por otro lado, la atención a las víctimas de violencia machista es uno de los ejemplos más dolorosos, ya que el tema no para, sino que va en aumento, como reflejan las cifras, pues en 2025 se registraron en la Región más de 1.600 víctimas, mientras que el sistema VioGén mantenía, a comienzos de este año, varios miles de casos activos. Los centros especializados atendieron también a miles de mujeres y realizaron numerosas intervenciones relacionadas con agresiones sexuales, atención psicológica y protección.

Es cierto que se han destinado más de tres millones de euros a reforzar la red municipal, las casas de acogida y los servicios especializados, pero la inversión es insuficiente mientras sigan sin evaluarse de forma rigurosa los tiempos de respuesta, la cobertura en las zonas rurales, la atención psicológica, el acceso a la vivienda y/o la protección de los menores.

¿Cómo pueden garantizarse políticas estables cuando, en junio de 2026, Murcia continúa funcionando con los presupuestos de 2025 prorrogados? La lucha contra la violencia machista no puede depender de partidas diseñadas para el ejercicio anterior ni de improvisaciones condicionadas por unas cuentas poco fiables.

Es evidente la relación, pues sin Presupuestos actualizados, las políticas sociales quedan expuestas a la incertidumbre. Y cuando la gestión se limita a anunciar inversiones sin medir sus resultados, la propaganda ocupa el lugar de la planificación.

En la pasada noche de San Juan, se saltaba la hoguera para dejar atrás lo viejo y comenzar un nuevo ciclo. Murcia también necesita dar ese salto, pero no sobre las llamas, sino sobre años de déficits encubiertos, Presupuestos prorrogados, falta de transparencia y políticas públicas poco evaluadas.

Porque, en una Murcia con demasiado calor en todos los sentidos, no basta con hacer más: hay que gestionar mejor. Como escribió Antonio Machado: «Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas».