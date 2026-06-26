Caminar por Trapería, deporte de riesgo

Caminaba anteayer por Trapería cuando, a la altura de Las Cuatro Esquinas, me empecé a sentir intimidado debido a la presencia de varios captadores de ONG, también llamados fundraisers o captadores F2F (face to face) que, con una sonrisa de oreja a oreja, me iban cerrando el paso para tratar de acorralarme. Al principio logré zafarme y escabullirme del primero pero, a los pocos metros, apareció otro reclutador de conciencias dispuesto a no dejar escapar su presa. Servidor, en un último intento desesperado por huir se escoró hacia la izquierda con tan mala fortuna que acabé estampándome contra una de las sillas de la cafetería Drexco.

No sé ustedes, pero a mí esta escena cada día me resulta más familiar. Me refiero al hecho de caminar, o mejor dicho intentarlo, por una de las arterias principales de nuestra ciudad e ir sorteando y esquivando captadores de socios para ongs como si de minas se trataran. Y es que, mis queridos lectores, convendrán conmigo que, a veces, pasear por nuestras emblemáticas Trapería o Gran Vía se está convirtiendo en una suerte de deporte de riesgo para el que hay que entrenar y protegerse. Ahora, con la perspectiva que conceden cuarenta y ocho horas, un hematoma algo menos inflamado y cierta indulgencia y condescendencia para con los F2F, el episodio roza lo cómico.

Es verdad que, al principio, la situación no tenía ni puñetera gracia, sobre todo por cómo hemos acabado aceptándola, casi como una especie de «acoso institucional callejero». Pero, como ya decía, con el paso de las horas no he podido evitar sonreír al acordarme y verme a mí mismo protagonizando uno de los gags más míticos y divertidos de la historia del cine. Me refiero a la secuencia en la que el capitán Rex Kramer camina por la terminal del aeropuerto de Los Ángeles para dirigirse a la torre de control en la surrealista Aterriza como puedas. Durante su trayecto varios miembros de diferentes confesiones e iglesias le cortan el paso y se le abalanzan en un intento por captar su atención y suministrarle información. Captadores de Jesús del buen amor, Testigos de Jehová, Budistas, Ayudas a los huérfanos, Más fuerza nuclear… son esquivados y reducidos por un Rex Kramer que se hace camino a golpe de llave de karate. Bromas aparte, esta circunstancia, convertida inevitablemente en cotidiana, me genera una incómoda sensación de contradicción. Contradicción porque, por un lado, creo en la causa que defienden las distintas ONG y sus ‘comerciales’, pero, por otro, detesto esa técnica comercial tan agresiva que invade nuestra intimidad y hace que nos sintamos acosados.

No me gusta ir por la calle en modo ‘alerta’, con el móvil en la mano, listo para llevármelo a la oreja en cuanto vea a uno de estos captadores, al que hemos terminado por identificar como enemigo, para fingir así que estoy ocupado y escabullirme. Seguro que les suena la jugada. Como he comentado comulgo con algunas de las causas que visibilizan estos trabajadores de ongs. Yo mismo estoy asociada a alguna. Pero, llegados a este punto, ni sé si cabe, o no, algún tipo de regulación en cuanto a estas prácticas. Lo que sí es cierto es que, a día de hoy, pasear por Trapería ha terminado convirtiéndose en una especie de deporte de riesgo.