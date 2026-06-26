La astilla del palo

Hace tiempo que dejé a medias la serie Narcos, y sinceramente no creo que vuelva a buscarla para verla. En su día, creía que iba a encontrarme con esa vida de bandolero que podía sonarme un poco por alguna noticia de la tele, o con una sucesión de anécdotas de policías y ladrones, quizá un poco más violenta de la cuenta, pero nada más. Algo entretenido para pasar el rato. No sé si pasé del segundo capítulo.

Lo que me repugnó no fue la violencia, que prácticamente no la vi, sino la astucia malévola con la que se desenvolvía Escobar en su negocio de contrabando. La forma que tenía de someter a cualquiera que se interpusiera en su camino, recitándole de memoria la calle en la que vivía, o el nombre de cada uno de sus hijos. Nada de violencia estilo gamberro, ni de malos modales. Para nota es el episodio en el que recrean cómo se ideó una sustancia altamente adictiva, la cocaína, tan potente que quien la pruebe ya no querrá hacer otra cosa que no sea consumirla: preferirá consumir antes que dormir, antes que comer, antes que trabajar, así hasta destruir su vida. Y cómo vio Escobar un filón.

Aunque es una serie de ficción basada en la historia real de Pablo Escobar, consiguió hacerme sentir incómoda presenciar esos métodos despiadados para hacerse rico.

Ahora me han hablado de la historia del hijo, que se hace llamar Sebastián Marroquín (razones para cambiarse de nombre no le faltan). No sé si en un tiempo se arrepentirá de haber contado todo lo que cuenta, porque desvelar tu intimidad de esa manera, en los tiempos que vivimos, como mínimo es de valientes. En cualquier caso, es conmovedor conocer la faceta de padre amoroso de uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Alguien que retó al propio Estado colombiano y que consiguió ponerlo en jaque, pero que sin embargo no permitió al hijo acercarse jamás a las drogas. Las conocía muy bien.

Según el hijo, la historia de Pablo Escobar es la historia de un talento brutal desperdiciado en una vida criminal, que no consiguió jamás disfrutar del beneficio de su negocio y que, de haber dedicado sus dones para algo constructivo, por lo menos seguiría vivo.

Lo paradójico es que cualquiera podría pensar que el hijo de semejante demonio sería un criminal también, digno sucesor de su padre, en ese negocio o en otro. O un rencoroso resentido con la vida. Y, sin embargo, lo que dice Juan Pablo/Sebastián sólo arroja pura sensatez, sin apasionamientos, sobre la vida de criminal que llevó su padre. Eso sí, contando historias surrealistas como cuando fue al FBI de visita con un pasaporte falso, o del zoológico que tenían en su casa, y que hoy es un parque temático.

A veces los hijos enderezan su propio rumbo utilizando precisamente los errores de los padres, no como un mapa del tesoro, sino justo de lo contrario: un mapa de lugares adonde no hay que ir jamás.