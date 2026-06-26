Arrodillados ante Pepe Guillén

El concejal José Guillén, en el centro, en el pleno de este jueves / Israel Sánchez

Solo le pido una cosa a la clase política "que no me tomen por idiota".

Lo de reprobación del grupo municipal popular al portavoz socialista, por las mentiras del concejal Guillen, ha sido una humillación en toda regla del citado concejal a sus propios compañeros y compañeras de gobierno. Hacía tiempo que no se veía en La Glorieta un vodevil así.

La única explicación ante tan esperpéntica actuación es que sus propios compañeros tengan pánico a lo que el concejal Guillén pueda saber de ellos y ellas, pero por muchas zonas oscuras en las que uno pueda habitar, la dignidad tiene un precio.

En el pleno de este jueves 25 de junio, no ha sido reprobado el concejal Ruiz Maciá, sino una demostración de despotismo, ni siquiera ilustrado.

La nueva Alcaldesa está, con su silencio, siendo cómplice de actitudes que sobrepasan la educación, la confrontación con funcionarios se ha normalizado, y eso es solo fruto de la nefasta gestión. Algunos confunden mandar con dirigir, caminar con desfilar, consensuar con imponer, y hacen del modo imperativo su bandera.

El Ayuntamiento de Murcia ha sido testigo de una de las actuaciones más vergonzantes que se recuerdan, y estoy convencido que supondrá un punto y aparte en la corporación municipal, pues ha quedado demostrado quien manda entre bambalinas.

Una pena que la primera vez que una mujer tiene el bastón de mando en el ayuntamiento capitalino, la testosterona enturbie su mandato.

Que Ruiz Maciá haya sido reprobado, ha sido la mayor victoria que la oposición ha obtenido desde 2023, si el PP quiere seguir perdiendo prestigio y votos, lo mejor que pueden hacer es seguir apostando por Maquiavelo y sus alumnos aventajados, y es que ya lo decía el gran José Luis Sampedro "Gobernar a base de miedo, es muy eficaz. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo es mucho más fuerte casi, desgraciadamente que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo nos lo están dando todos los días en los medios de comunicación".