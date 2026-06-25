La sentencia a Aldama: un corruptor condenado no pisará la cárcel

El Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y medio de cárcel al comisionista Víctor de Aldama, pero suspende la ejecución de la pena (esto es, se libra de entrar en prisión) por su aportación al descubrimiento de los delitos cometidos por la organización que, considera la Justicia, estaba liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García.

A raíz de hacerse público el fallo, muchos allegados me han preguntado que cómo es posible que una persona condenada a cuatro años y medio de prisión se libre de entrar en el penal. La respuesta está en una de las instituciones menos conocidas por los ciudadanos: la colaboración con la Justicia.

Los lectores habituales de esta columna ya saben que la confesión de un delito puede actuar como circunstancia atenuante y reducir la pena. Sin embargo, lo ocurrido en el caso de Víctor de Aldama va mucho más allá de una simple admisión de culpabilidad.

Este procesado no se limitó a reconocer los hechos cuando la investigación ya estaba avanzada, sino que renunció a cualquier estrategia defensiva basada en negar su participación y optó por colaborar activamente con los investigadores. Tras admitir su papel de corruptor, aportó documentación, justificantes de ingresos, contratos, información sobre reuniones y desplazamientos... datos, en fin, que posteriormente pudieron ser contrastados y corroborados por otros medios de prueba.

Según destaca expresamente la sentencia, parte de esa información permitió acreditar hechos que hasta ese momento eran desconocidos para los investigadores y contribuyó decisivamente al esclarecimiento de la participación del resto de implicados.

Por ello, el Tribunal Supremo aprecia en su favor una atenuante de colaboración con la Justicia en grado muy cualificado. No se trata de una rebaja menor. La consecuencia práctica es que las penas previstas para algunos de los delitos se reducen en dos grados y para otros en un grado.

Además, en determinados delitos relacionados con la corrupción pública, el hecho de no ostentar la condición de autoridad o funcionario público (Aldama no lo es) evita la aplicación de determinadas agravaciones previstas para quienes ejercen funciones públicas.

La propia sentencia recuerda una realidad que cualquier profesional del Derecho Penal conoce bien: las tramas de corrupción, las organizaciones criminales, son especialmente difíciles de investigar desde el exterior. Quienes participan en ellas suelen adoptar medidas para ocultar pruebas, utilizar intermediarios y dificultar la reconstrucción de los hechos.

Por ese motivo, la declaración de uno de los integrantes de la organización puede convertirse en una herramienta esencial para descubrir cómo se cometieron los delitos, quiénes participaron y cuál fue el papel desempeñado por cada uno de ellos.

No estamos, además, ante una novedad jurídica. El Código Penal contempla la posibilidad de reducir de forma muy significativa las penas cuando uno de los integrantes de una organización criminal abandona su actividad delictiva y colabora eficazmente con las autoridades. Tampoco es la primera vez que nuestros tribunales aplican este criterio.

Pero todavía queda por responder la pregunta inicial: ¿Por qué no entra en prisión? La condena se le suspende con condiciones: el fallo exige a este empresario la condición de no delinquir durante cinco años, presentar un informe semestral de actividades y hacer durante un año trabajos en beneficio de la comunidad, para que "de manera simbólica repare el mal causado a la sociedad española". Además, se le impone una multa de 72.000 euros y le condena a devolver, de manera solidaria con Ábalos y Koldo, los 430.298 euros provenientes de los cohechos que disfrutó la organización criminal.

Los abogados estamos acostumbrados a ver suspensiones de condena en penas inferiores a dos años de prisión cuando concurren determinados requisitos, especialmente la ausencia de antecedentes penales relevantes. Lo excepcional en este caso es que la suspensión se acuerda respecto de una condena cuya suma supera ampliamente ese límite, precisamente por la extraordinaria relevancia de la colaboración prestada.

¿Es definitiva la sentencia? Desde el punto de vista judicial, la sentencia del Supremo agota la vía jurisdiccional ordinaria. No existe un tribunal superior al que acudir para volver a discutir los hechos o la valoración de las pruebas. No obstante, aún podría plantearse un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, si alguno de los condenados considera que durante el procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva o la presunción de inocencia.

Y, por supuesto, siempre aparece en el debate público, cuando afloran este tipo de casos, una palabra que genera titulares: el indulto. Jurídicamente, sí, los condenados podrían solicitarlo. Otra cuestión muy distinta es que concurran razones para concederlo y que finalmente el Gobierno decida hacerlo.

Más allá de nombres propios, siglas políticas o debates partidistas, esta sentencia deja una enseñanza jurídica de gran interés: la Justicia no solo castiga, también incentiva la colaboración de quienes ayudan a descubrir la verdad. Aunque se trate de corruptores confesos.