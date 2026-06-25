Opinión | La perdición
Ya quisiéramos inútiles ahora
Un taxi vacío se para ante el domicilio londinense del primer ministro británico, 10 de Downing Street. Se abre la puerta y de ella baja el primer ministro británico. Esa frase no ha sido acuñada para el inútil de Keith Starmer, quien ha dimitido como líder laborista y se rumorea que lo hará como primer ministro de las islas.
La emitió sir Winston Churchill allá en los tiempos en que el Reino Unido era un lugar identificable que se parecía a sí mismo, y fue dirigida al entonces máximo mandatario Clement Atlee, cuando los conservadores estaban en la oposición. Atlee como mandatario era una nulidad tan nula que tenía el don de la invisibilidad. Viajaba en taxis vacíos en los que, si él iba de pasajero, estaban más vacíos aún.
Ahora bien, una nulidad política, pero además era un caballero y amigo entrañable del propio Churchill. Ya nos conformaríamos ahora, no sólo en el Reino Unido, con que nos gobernaran inútiles con genuina caballerosidad. En toda Europa hemos bajado tanto el nivel que, por comparación y gobernados por canallas, un agradable jefe de negociado como era el presidente Mariano Rajoy parece un estadista sagaz, porque es capaz de escribir, estos días y como comentarista deportivo, genialidades como que un empate significa que los dos equipos han marcado el mismo número de goles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- La joven violada por dos hombres en el descampado de Águilas: 'Uno me sujetó y el otro llegó por detrás, me quedé paralizada
- Dónde celebrar la Noche de San Juan en la Región de Murcia: hogueras, conciertos y rituales junto al mar
- Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
- Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
- Momentos de tensión en Alcantarilla por un incendio junto al colegio Samaniego y varias viviendas
- El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
- Esto cuesta tu paso por un hospital de la Región: un día de ingreso equivale a una noche en el Hyatt de La Manga