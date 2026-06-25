Ya quisiéramos inútiles ahora

Un taxi vacío se para ante el domicilio londinense del primer ministro británico, 10 de Downing Street. Se abre la puerta y de ella baja el primer ministro británico. Esa frase no ha sido acuñada para el inútil de Keith Starmer, quien ha dimitido como líder laborista y se rumorea que lo hará como primer ministro de las islas.

La emitió sir Winston Churchill allá en los tiempos en que el Reino Unido era un lugar identificable que se parecía a sí mismo, y fue dirigida al entonces máximo mandatario Clement Atlee, cuando los conservadores estaban en la oposición. Atlee como mandatario era una nulidad tan nula que tenía el don de la invisibilidad. Viajaba en taxis vacíos en los que, si él iba de pasajero, estaban más vacíos aún.

Ahora bien, una nulidad política, pero además era un caballero y amigo entrañable del propio Churchill. Ya nos conformaríamos ahora, no sólo en el Reino Unido, con que nos gobernaran inútiles con genuina caballerosidad. En toda Europa hemos bajado tanto el nivel que, por comparación y gobernados por canallas, un agradable jefe de negociado como era el presidente Mariano Rajoy parece un estadista sagaz, porque es capaz de escribir, estos días y como comentarista deportivo, genialidades como que un empate significa que los dos equipos han marcado el mismo número de goles.