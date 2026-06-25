A propósito de la OPE del Ayuntamiento de Murcia

Que alguien saque los listados provisionales de las convocatorias de 2018 y 2022 a finales de 2026 debería llevar a que el concejal competente no siguiera ni un segundo más en su cargo, pero claro, estamos hablando del concejal de moda, el mismo que consiguió que los trabajadores de la subcontrata que lleva parques y jardines, decidieran por su cuenta y riesgo abandonar sus puestos de trabajo a media mañana, pasar por su casa a ducharse y cambiarse la ropa para acercarse a verlo, al concejal me refiero, porque querían formarse en las últimas tecnologías en materia de mantenimiento de jardines y parques.

El mismo concejal que estoy seguro más temprano que tarde, propondrá a un periodista de reconocido prestigio y que es Santo y seña de este mismo medio como 'Hijo Adoptivo' de Murcia, como estoy seguro que está luchando como un jabato contra la opinión de sus propios camaradas de junta de gobierno, para que la Plataforma Pro Soterramiento reciba de una maldita vez la más que merecida Medalla de Oro de la ciudad de Murcia, y es que otra cosa no, pero este concejal se está ganando a pulso la admiración y el reconocimiento de la sociedad murciana.

El mismo concejal que ha conseguido algo impensable en una administración, poner a todo el mundo de acuerdo en que su forma de actuar no es precisamente el mejor ejemplo de gestión, dirección, eficacia, eficiencia y buenas prácticas.

Aunque debería ir con ojo, ya que otro compañero suyo, y que anunciaba en su perfil profesional que era "enfermero geriátrico" y "Asesor fiscal y financiero", sin tener dicha titulación para desarrollar esos trabajos, de hecho, la especialidad en enfermería de geriatría ni existe, ya le ha adelantado y ha sido el primero en llegar a la fiscalía, donde estoy convencido que le será muy fácil explicar el jaleo de los cheques de protección civil.

De hecho, la propia alcaldesa de la capital, dijo el otro día en una entrevista de radio, que ponía la mano en el fuego por todos sus concejales.

Si tardar casi un lustro en sacar unos listados provisionales de una OPE y rociarse de pétalos mientras lo anuncia, es para sacar pecho, lo mismo un año de estos, un Viernes Santo, alguien propone sacar a la Junta de Gobierno municipal en un paso detrás de La Última Cena de Salzillo, mientras los fervientes espectadores gritan a su paso "Guapa, guapa y guapa".

Así que una de dos, o todos estamos equivocados o no hay mas ciega que la que no quiere ver.