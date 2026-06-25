Problema correcto, solución equivocada

El ya exprimer ministro británico Keir Starmer ha presentado un proyecto legislativo que impondrá severas restricciones al uso de las redes sociales por parte de los menores del Reino Unido. Lo que Starmer denomina Australia plus, por referencia a una ley similar australiana, consiste en prohibir completamente el uso de las principales redes sociales a los menores de 16 años, y permitir su uso con restricciones a los de 17 y 18. El paquete de medidas es muy amplio, incluido el estableciendo de toques de queda para impedir el uso nocturno de los móviles y prohibiendo de forma taxativa las conversaciones con desconocidos y el acceso a emisiones en directo. Estas restricciones vienen acompañadas de un mandato al organismo regulador competente, Ofcom, para que encuentre la forma de verificar la edad e identidad de los usuarios respetando su privacidad. La responsabilidad legal de implementar las restricciones y salvaguardias establecidas, bajo pena de multas millonarias, recaerá en las propias plataformas que, como era previsible, han reaccionado al anuncio como gallinas histéricas.

Probablemente, Keir Starmer haya decidido impulsar esta normativa para dejar un legado ante la entonces previsible sustitución por el pretendiente Andy Burham, como parte de un proceso ya en marcha y habitual de decapitación política característico del Reino Unido. Pero el caso es que este conjunto de medidas cuenta con el apoyo de una mayoría abrumadora por parte del público británico, preocupado, como la mayoría de los padres, por los efectos perversos que las redes sociales y sus algoritmos adictivos provocan en los menores. De hecho, la Unión Europea hace tiempo que anima a la aprobación por parte de sus Estados miembros de legislaciones en el mismo sentido, aunque menos radicales.

Como abuelo de tres nietos británicos, espero con curiosidad cómo se articulará en la práctica la implementación de esta normativa y el efecto que tendrá. En realidad, tengo muchas dudas de que envolver a los adolescentes con esta capa de protección extra tenga los resultados que el Gobierno promete. Si la prohibición tiene éxito (algo más que dudoso) el problema solo se retrasaría unos años, y los chicos no habrán podido desarrollar los anticuerpos para enfrentarse a lo que les espera.