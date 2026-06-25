El verano no empieza cuando lo establece el calendario, que casi nunca acierta en las cosas verdaderamente importantes, sino cuando alguien deja las sandalias en la arena y avanza hacia el mar con esa determinación un poco teatral de quien sabe que aún puede arrepentirse. Sobre la toalla quedan el teléfono, las llaves, la ropa y el nombre con el que firma los correos, ese nombre serio y obediente que quizá no sea del todo suyo. Durante unos minutos, la vida permanece doblada junto a las pertenencias.

El hombre camina. Unos niños levantan una muralla que la primera ola derribará, acaso por eso la construyen. Una mujer lee. Dos ancianos miran el horizonte. El hombre introduce un pie. El agua está fría.

Siempre lo está en el primer baño, porque la memoria lleva todo el invierno falsificando el mar. Lo ha vuelto tibio y hospitalario; ha eliminado el viento, las discusiones y la tristeza de las últimas tardes. También hace eso con las personas: conserva los mejores gestos y concede a los muertos una dulzura que quizá no tuvieron. Pero el agua alcanza los tobillos y desmiente el relato. La realidad comparece sin haberse leído nuestros recuerdos.

El hombre se detiene. Podría regresar, pedir una cerveza. Casi nadie abandona una vida de una sola vez. Lo habitual es retirarse mediante decisiones razonables que no parecen decisiones. Se aplaza una llamada, un viaje, una ruptura, un perdón. Después se afirma que no hubo ocasión, cuando quizá la ocasión fue esperar.

Todos los primeros baños contienen esa vacilación. También el primer amor, cuando uno se acerca al cuerpo ajeno suponiendo que el deseo trae un conocimiento que no posee. La primera casa, el primer despido, una noche de hospital, la primera vez que advertimos que nuestros padres han envejecido sin consultarnos.

De niños entrábamos corriendo. No porque fuéramos valientes, sino porque aún no confundíamos la inteligencia con el temor. Luego exigimos garantías a cada deseo y llamamos madurez a las precauciones levantadas alrededor de lo que deseamos. Queremos conocer la temperatura, la profundidad y hasta quién seremos después.

El agua le llega a las rodillas. Una niña avanza agarrada a la mano de su padre. Ella cree que aquella mano sabe adónde va. Todos lo creímos. Más tarde descubrimos que nuestros padres caminaban a tientas y que ser adulto no consistía en conocer el camino, sino en evitar que el miedo pasara a la mano que sostenían.

La niña se suelta y corre hacia una ola. El padre la contempla con esa mezcla de orgullo y pérdida que acompaña a cuanto deja de necesitarnos. Amar quizá no sea impedir que alguien se aleje, sino soportar que pueda hacerlo. Cuidado y miedo se parecen demasiado.

Más allá, una mujer ayuda a levantarse a otra. Durante un instante dependen de un brazo desconocido. Eso mantiene unida a una sociedad: admitir que cualquiera puede perder pie. Las sociedades empiezan a hundirse cuando quienes flotan creen que el agua los reconoce como superiores. El hombre avanza hasta la cintura. Llega una ola, abre los brazos y se deja caer. En la arena permanecen el teléfono, la ropa, las preocupaciones y el personaje del invierno. Bajo el agua no hay currículos, hipotecas ni prestigio. Sólo un cuerpo que ignora si recuerda cómo regresar a la superficie.

Uno se pasa la vida entrando por primera vez en aguas que creía conocer. Jamás conquistamos el mar. Aprendemos a mantenernos a flote, a reconocer una orilla y a volver a ella. Pero quien regresa nunca es el mismo que dejó las sandalias en la arena, y quizá por eso vuelve.