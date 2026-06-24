Vaya mierda de ‘dictadura sanchista’ que hay en España

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

La derecha y sobre todo la extrema derecha dicen que España vive una dictadura sanchista, que estamos ante un gobierno corrupto, criminal e ilegítimo. Si Feijóo y Abascal llevaran razón, los datos nos dice que si esto fuera así, estamos ante una ‘mierda’ de dictadura.

Los más jóvenes, donde determinados mensajes siguen calando en sus mentes ciegas por las redes sociales, deberían saber que en ninguna dictadura, por muy cutre que fuera, se permitiría una décima parte de lo que está pasando en España.

Nadie se imagina que al número dos de Franco lo condenara un tribunal de justicia con 24 años de prisión, más aún ¿Alguien abrió expediente a Carmen Polo desde las instancias judiciales por los regalos que se le hacían, joyas, mansiones y pazos incluidos, la mayoría de ellos de manera obligatoria?

Jamás en una dictadura se permitiría la libertad de prensa que hay en España, donde incluso se permite pedir prisión para el propio presidente.

¿Se imaginan a Abascal pidiendo prisión para Franco y que no fuera encarcelado? ¿Se imaginan los medios de comunicación de raíces de extrema derecha la capacidad que tienen de llegar a la sociedad en la extinta URSS o incluso en la Rusia actual?

Pero quizás no haría falta buscar en las hemerotecas si el hermano de Franco o alguien de su familia fue contratado como funcionario en algún ministerio, basta con echar un vistazo unos años atrás para ver cómo se han colocado a familias enteras en diputaciones como la de Ourense o en Alicante, por no hablar de hermanos y parejas haciéndose ricos a costa de las miserias que trajo el Covid.

Hace tiempo que llevamos escuchando que España vive en una especie de dictadura, tanto que Feijóo y Abascal llevan más de cuatro años, desde 2022, pidiendo elecciones uno y exigiendo moción de censura el otro.

14 de noviembre de 2022: ‘Abascal reclama a Feijóo que presente una moción de censura ante el «pisoteo» de Sánchez’.

11 de diciembre de 2022: Feijóo: "ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya"

12 de diciembre de 2022: Feijóo pide desde el Senado hasta seis veces la celebración de elecciones y afirma que el Gobierno “no tiene mayoría social”

14 de marzo de 2024: Feijóo insta "más pronto que tarde" a convocar elecciones generales anticipadas para "devolver a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España".

12 de noviembre de 2025: Feijóo vuelve a exigir elecciones anticipadas y carga contra Sánchez por la corrupción: “No le amnistiaré”.

1 de diciembre de 2025: Abascal insta a Feijóo a presentar la moción de censura: «Es sorprendente que persista en convocar concentraciones mientras renuncia a otras medidas»

5 de diciembre de 2025: Para Abascal, Feijóo “debería haber presentado una moción de censura en vez de dedicarse a convocar manifestaciones”.

30 de mayo de 2026: ‘El Partido Popular insta a Sánchez a convocar elecciones y exige al PNV que retire su apoyo al Gobierno’.

22 y 26 de junio de 2026: Feijóo pide elecciones inmediatas y a Sánchez que se vaya: "Es el fin de la escapada"