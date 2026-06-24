Exámenes y otras torturas chinas

Discúlpame, amigo lector, si el título parece ofensivo contra un pueblo milenario, pero somos hijos de nuestra lengua antes de serlo de nuestro tiempo. Llamamos materna a nuestra lengua antes de tener conciencia del tiempo. De pequeñito vi alguna película de Fu Manchú y comprendí el significado de tortura china como un sutil pero insufrible método de sometimiento, verbigracia estar atado de pies y manos mientras te hacen cosquillas en la planta del pie durante horas. La confesión llegaba por agotamiento, no por sufrimiento como en la picana a que recurrían otros torturadores menos escrupulosos de los que tuve noticia por algunos supervivientes del fascismo.

En estos días, los exámenes de la PAU, los finales de curso de bachilleres y universitarios o las multitudinarias oposiciones a las que concurren los aspirantes a un empleo público con sueldo digno, fuera de las paupérrimas condiciones del empleo privado, son tema de noticiario. Nunca tantas personas fueron sometidas a pruebas de conocimiento, que no de sabiduría, pues los pocos sabios que en el mundo han sido siguen la escondida senda de la que hablaba Fray Luis.

Nadie se cuestiona hoy en día si Sócrates era sabio, ni siquiera su capacitación como maestro sin tener publicación alguna que computar en números enteros el baremo de sus méritos académicos. Quizá porque fue su discípulo Platón quien fundó la primera academia en Atenas, llamada así porque estaba junto al bosque sagrado de Academo. Los méritos del discípulo, que sí publicó, se basan en recreaciones literarias de los diálogos de su maestro. Tampoco Aristóteles, que tuvo cantidad de publicaciones, fue sometido al escrutinio de ningún tribunal, pese a notables errores de sus teorías que durante cientos de años fueron tomadas como dogmas científicos absolutos.

¡Válgame el cielo! No pretendo cuestionar los méritos de tan formidables pensadores, sino dialogar, querido lector, sobre el método que hemos convertido en fuente inagotable de estrés y ansiedad para cientos de miles de personas. Fue en China donde se empezó a usar para seleccionar a los altos funcionarios imperiales. Las pruebas de su conocimiento sobre Confucio, sobre literatura y filosofía, podían durar tres días, durante los cuales los aspirantes residían en celdas individuales aislados del resto. El sistema pretendía evitar el nepotismo en la selección de los futuros mandarines.

Los misioneros jesuitas que llegaron a Oriente en el siglo XVI documentaron el sistema, pero fueron los ingleses quienes, a mediados del XIX, lo utilizaron para seleccionar a los funcionarios de la India, que en tan extensos dominios debían ser muchos. De ahí, se exportó a la enseñanza cuando empezó a propagarse la alfabetización en masa de las clases populares. De ahí a corrección automática de exámenes tipo test sólo hay una razón evolutiva, no necesariamente científica, aunque sea fruto de la ingeniería mecánica.

Dirás, amigo lector, que ya había pruebas orales en las primeras universidades, donde el aspirante se enfrentaba a las preguntas de una rueda de profesores sentados en sus cátedras, pero este sistema no puede aplicarse a la evaluación masiva de tanto examinando, ni habría paredes suficientes para tanto víctor inscrito en ellas por cada egresado, sin olvidar las capillas en las que oraban la noche antes, al igual que quienes iban a ser armados caballeros, según nos cuenta Cervantes en un pasaje del Quijote.

Años después de terminar la carrera, se me apareció en sueños un severo catedrático amenazándome con modificar las actas y privarme de mi preciado título. Que fuera una pesadilla no es consuelo de la realidad, sino refutación del método, pues apenas tengo memoria de las enseñanzas del infausto, mientras que recuerdo con sumo agrado una clase de Francisco Jarauta a la que asistí furtivamente sin más pretensión que escuchar a un maestro. Sólo muchos años después supe que enseñar puede ser tan enriquecedor como aprender y aún más placentero, porque siempre es mejor dar que recibir.

Confirmo, pues, la tesis de la perversión del método, con un último argumento que demuestra su insuficiencia. Asistimos de continuo a un alarde de títulos como las ínfulas del engreído y, sin embargo, constatamos la inadecuación de esta nueva escuela de mandarines. Aldama, sin título conocido, es elevado al rango de colaborador de la Justicia y premiado con el fruto de sus insidiosas y delictivas maquinaciones, que no habrá de devolver, para quebranto de la hacienda pública. Lo dice nada menos que el Tribunal Supremo, compuesto de egresados magistrados que aplican torpemente una doctrina civilista: si el negocio es nulo por ilicitud del objeto, las prestaciones recibidas no son reintegrables al patrimonio de quien sufrió la pérdida. Entendíamos hasta ahora que el objeto del delito había de ser incautado, pero será que tanto conocimiento nos ha hecho tontos. Ahí queda Aldama, intitulado convicto pero con la saca llena, para ejemplo de quienes ingenuamente aspiran a los pequeños y cotidianos reconocimientos de su virtud. No sabe más quien es más sabio, sino quien aprovecha las oportunidades que la vida le regala. Llámalo como quieras, amigo lector, pero no le llames justicia, so pena de resucitar al mismísimo Confucio. n