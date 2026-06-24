Dios, Patria y Oyarzabal

Mis insustanciales letras de madrugada despertarán mañana encajonadas entre la condena de Ábalos, el banquillo de la señora Gómez o la frágil tumba de la guerra oriental. Estoy preso en un bocadillo de seriedad. Bocadillo de chorizo. O de chistorra. Claro que importa lo que pase. Todo pesa tanto que vuelvo a ondear la bandera blanca que guardé tras aquella columna franquista —aquí somos muy de Battiato—. Esta semana quiero volver a hablarles de FURBO.

Volvió a jugar la selección, con cuatro cambios en el once. Sorprendió Arabia Saudí alineando a Mohamed M. en lugar de a M. Mohamed, una apuesta arriesgada que nos sorprendió a todos. España entera era un vestido de lunares rojos sobre fondo blanco. La segunda camiseta triunfa en su versión pirata y se impone al rojo otrora dominante. No hay joven sin un paquete de la China con mercancía corsaria. Dicen que la Policía ha incautado 16 toneladas bucaneras. En una comisaría de Valencia, los propios agentes —jóvenes musculosos con barba de tiralíneas y mochilas parcheadas— se reparten el botín: Lamine Yamal 19, Haaland 9 o Morante 10, como unos amigos míos a los que el agua se les escapa por su boquera.

Salió Lamine y lo hizo todo polvo. La asistencia se la dio Mikel Oyarzabal, a quien los carlistones tuiteros han bautizado como Miguel Oyarzabal de Zumalacárregui. Ya corren los memes del delantero vasco y su boina colorada, con esa cara seria siempre en Babia, dispuesto a defender los fueros y al rey legítimo en la próxima contra.

Hoy he vuelto a ver jugar a Messi. Pensé que estaba amortizado y que su convocatoria con Argentina era mera cortesía. Por corresponder la cortesía , no lleva nada más que cinco goles en dos partidos. Es el jugador más lento sobre el verde: no corre, no defiende, inverna en campo contrario como un capataz del campo andaluz ordenando a sus braceros desde el caballo mientras el rival cruza la divisoria. Cuando recibe la pelota —esa pelota que no se mancha — entra en trance. La metamorfósis maradoniana media carrera le bastan para tumbar el partido.

En la otra orilla, Cristiano pierde cancha y en Portugal ya le tratan como a un anacronismo viviente. Aún puede chafarme la columna, pues en unas horas se mide a Uzbekistán. Ahora le llaman edadismo a jubilar a los viejos, pero el fútbol es un negocio cruel que no vive de nostalgias ni hojas de servicios: solo entiende de mitos que juegan y de mitos convertidos en estatuas.

Es la ley del balón, la misma que dicta que, mientras dure el Mundial, la realidad se suspende y el único juicio importante es el dictamen del árbitro. Pero respiren tranquilos: Al-Gandour ya está jubilado.