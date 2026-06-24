Mis deseos de la noche de San Juan

Cada año me gusta pensar en el ritual simbólico de arrojar a la hoguera de la noche más mágica del año aquellos deseos para el futuro, sueños por cumplir, anhelos e incluso imposibles.

Y siguiendo mi instinto, o quién sabe mi visión idealizada de conseguir un mundo un poquito mejor, me dispuse a elaborar mi lista de deseos para mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo. Y por qué no, para el mundo mundial, para personas que no conozco e incluso para aquellos que no me caen bien… Debe ser la magia de la noche de San Juan, que me salió la vena altruista y de "al mundo entero quiero dar un mensaje de paz" como decía el viejo anuncio de la tele…

Y ahí fui yo. Pensando en las miles de personas de todo el mundo que harían lo mismo que yo, cuando las llamas iluminen los sueños de tantas personas, me acerqué a la hoguera con una lista de deseos. Bueno, siendo sinceros, más que deseos son urgencias. Porque hay cosas que ya no deberían esperar a otro San Juan.

Dicen que el fuego purifica, que quema lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. "Romero, romero, que salga lo malo y que entre lo bueno", con ese canturreo empecé a echar papelitos con mensajes, para por ejemplo, que las llamas se lleven las interminables listas de espera de nuestra sanidad pública, y que con un revuelo de llama desaparezcan los meses y meses aguardando una consulta, una prueba diagnóstica o una operación…

Ahí la fiebre se apoderó de mí, y empecé a cantar y gritar en voz alta: "¡Que ardan la burocracia, la falta de recursos, las mentiras de los políticos y la resignación, y que de las cenizas nazca un nuevo compromiso; cuidar a quienes nos cuidan: médicos y médicas de atención primaria, profesionales de urgencias, personal sanitario, maestros y maestras que educan a nuestros hijos, o aquellos que trabajan muy duro al sol y en horarios muy duros para que vivamos los demás con confort y sin que nos falte de nada!

En esos momentos, ya me creía una chamana… Arrojé al fuego la indiferencia hacia las personas dependientes, que ya tienen bastante difícil sus vidas…Y pensé en las necesidades de quienes los cuidan y hacen que su vida sea al menos, digna… Y también pensé en sus familias, las de las personas enfermas, y también en las de quienes los cuidan… porque mientras algunos hablan de cifras o de ratios, hay quienes viven cada día cargando con responsabilidades inmensas, esperando ayudas que llegan tarde o nunca llegan. Que esta noche arda la desidia, las mentiras interesadas, la burocracia asesina y los falsos profetas, que sólo predican palabras bonitas sin ninguna intención de cumplir lo que prometen… ¡¡que ardan ya!!

A la hoguera arrojé otro papel: conseguir que gracias al trabajo y el esfuerzo para tener mi propio hogar, una vivienda digna, y que se queme la frustración de que aunque tenga trabajo siga siendo un trabajador pobre… Qué duro es pensar que trabajar no siempre permite vivir normal, sin grandes lujos.... Que el fuego consuma la especulación, los bloqueos y las excusas... Que ilumine el camino a quienes nos gobiernan para que se construyan viviendas públicas, liberen suelo donde sea necesario, y devolver a miles de personas la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida sin que el alquiler o la hipoteca se conviertan en una condena.

Menos discursos y más soluciones. Menos espera y más derechos. Y cuando las brasas se apaguen, que no se apaguen también nuestras exigencias

Y, ya que estamos, lancemos también todas las carencias de nuestros colegios públicos, donde en invierno se hielan y en verano se asan los alumnos y sus profes… Que las llamas se lleven los techos de amianto y que el próximo amanecer traiga centros educativos modernos, accesibles, energéticamente eficientes y preparados para formar a las generaciones que tendrán que arreglar los problemas que nosotros no hemos querido resolver.

Son tantas cosas para arrojar al fuego purificador… Merece una buena hoguera los ataques que sufrimos los que representamos a los más débiles, al eslabón débil de la cadena social… Es curioso que algunos consideren un problema a quienes se sientan a negociar soluciones… Que ardan los ataques gratuitos al diálogo social, el desprecio a la negociación colectiva y la idea de que los derechos laborales son un obstáculo, ¡¡que ardan!!

Y sin pensarlo, en este momento de catarsis que estaba viviendo, me acordé de las personas inmigrantes que tienen una vida mucho más dura que la que cualquiera hubiera querido tener… Por eso, también quise quemar la lentitud desesperante que los condena a la miseria, a la incertidumbre. Personas que trabajan, estudian, cuidan y construyen comunidad, pero que muchas veces quedan atrapadas en retrasos administrativos que las empujan a la pobreza o al abandono. Que esta noche las llamas consuman los obstáculos injustos y alumbren una política basada en los derechos humanos, la protección y la regularización efectiva.

El fuego ha ido reduciendo a cenizas mis papeles, y ojalá reduzca a cenizas el odio… Ese odio que caricaturiza y criminaliza a las personas diferentes, que aman diferente, que piensan diferente… Me refiero al colectivo LGTBIQ+, y sueño con que desaparezcan los discursos que convierten la diversidad en un enemigo imaginario. Quiero un mundo para vivir y amar sin miedo.

La magia de San Juan no resolverá por sí sola ninguno de estos problemas. Los fuegos artificiales no sustituyen a las políticas públicas, ni las hogueras reemplazan a las decisiones valientes; y la hoguera no arregla las cosas, sólo lo harán las personas con determinación y valentía. Cualquier transformación comienza cuando una comunidad decide que ya es hora de cambiar las cosas.

Por eso, mientras las llamas bailan y la energía antigua del fuego parece mover el mundo, pidamos menos resignación y más compromiso. Menos discursos y más soluciones. Menos espera y más derechos. Y cuando las brasas se apaguen, que no se apaguen también nuestras exigencias. Porque hay fuegos que merecen durar mucho más que una sola noche.