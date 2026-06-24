Opinión | Noticias del antropoceno
El cáncer chino y sus consecuencias
China se ha convertido en apenas cuatro décadas en la corte de los milagros, como no se cansan de repetir algunos youtubers que dedican largas horas a vendernos los logros tecnológicos de la potencia asiática. Es verdad que resulta admirable un país que ha sabido sacar a cientos de millones de sus ciudadanos de la pobreza extrema y elevarlos a una situación económica más cercana a la de un país desarrollado que al tercer mundo del que partió. Aunque habría que recordar a algunos de estos influencers que fueron precisamente los dirigentes comunistas que siguen en el poder los que condujeron a los chinos a esa pobreza extrema
El problema con China es que sus dirigentes llevan manipulando las reglas de la economía de mercado globalizada desde el mismo momento en que se les permitió el acceso a la Organización Mundial del Comercio. Con su capacidad como dictadura totalitaria sin escrúpulos, obliga a sus ciudadanos a trabajar más de cincuenta horas a la semana (la famosa regla de nueve horas al día, seis días a la semana) a cambio de sueldos bajos, que les impiden adquirir los productos de consumo que ellos mismos fabrican, que tienen que ser vendidos a países extranjeros provocando un desequilibrio insostenible de las balanzas comerciales. Estos sueldos manipulados a la baja se unen a una manipulación irresponsable del valor de su moneda para conseguir el mismo resultado. Hay que reconocer la astucia del Gobierno chino para mantener un crecimiento artificialmente elevado de su economía, arrasando de paso con los empleos manufactureros del resto del mundo e impidiendo que los países más atrasados ocupen su lugar en la carrera por el desarrollo.
Estados Unidos primero, y Europa ahora (una vez vencidas las reticencias alemanass) han tomado cartas en el asunto. Es muy triste, pero , como con cualquier tumor ya desarrollado, lo primero es ayudar a reforzar las barreras inmunológicas una vez que es imposible extirparlo.
Los chinos se han cargado la economía globalizada por obra y gracia de sus tejemanejes. Si hubieran facilitado el curso normal del libre mercado (permitiendo las importaciones y elevando el poder de compra de su población) otro gallo nos cantaría.
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