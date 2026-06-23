PSOE: una piedra en la mochila

La marca PSOE cotiza a la baja y los próximos candidatos y candidatas a los ayuntamientos de la Región lo saben.

Hace ya mas de tres años, muchos de los candidatos y candidatas socialistas se vieron arrasados por aquel tsunami en el que se convirtió el esperpéntico eslogan utilizado por la derecha, «Que te vote Txapote»; más aún, muchos de los actuales alcaldes populares, como son los de Molina, Las Torres de Cotillas o Cieza, se vieron sorprendidos cuando por la noche las papeletas no le daban la mayoría a los entonces alcaldes socialistas. Tuvieron que pellizcarse los mofletes para saber que no era una broma del destino.

Si yo fuera asesor de la calle Princesa (sede del PSRM), les aconsejaría que pusieran todo el aparato, o lo que queda de él, al servicio de los candidatos y candidatas socialistas, y no al revés, como todo indica que podría pasar, y es que lo urgente ahora mismo, seria mantener las pocas ‘Aldeas Galas’ que le quedan al partido socialista murciano.

Los verdaderos héroes y heroínas son esos alcaldes, alcaldesas y concejales, bien en el Gobierno bien en la oposición, que a pesar de seguir sufriendo un desprecio absoluto por la falta de financiación municipal por parte del Gobierno autonómico, siguen manteniendo la bandera socialista en medio de tanta tormenta y demasiado ruido.

Entiendo que haya muchos futuribles candidatos que se estén planteando seriamente bajarse en la siguiente estación, y que incluso tienen recelo a terminar su andadura política municipal con una derrota, tras años de victorias, por eso, es clave que la marca PSOE deje paso a poner en valor la gestión municipal realizada estos años por esas mujeres y hombres que han tenido que bailar en muchas ocasiones con lo mas feo de la política.

La joya de la Corona del PSRM reside en esos hombres y mujeres que tienen que levantar la persiana municipal y, lamentablemente, la sociedad cuando habla de joyas ahora mira a Zapatero.

Si Princesa diversifica su estrategia entre la Asamblea Regional, Delegación de Gobierno y ayuntamientos, el fracaso está garantizado. Sólo hay espacio en el bote salvavidas para la gestión municipal. Si se quieren subir al bote también los candidatos y candidatas a diputados y diputadas, terminarán ahogados todos.

La Asamblea está perdida, no cometan el error de enviar a los candidatos y candidatas de los 45 ciudades al matadero municipal; no solo sería injusto, sino que autolesionarse nunca lleva a ningún lugar.