Yo, el partido

Estado, Gobierno y partido son estamentos distintos, cada uno tiene su ámbito y una autonomía nítida que no puede dar lugar a interferencias mutuas. Es un distingo esencial en una democracia respecto a cualquier tipo de dictadura, de derechas o de izquierdas: la franquista o la URSS, por ejemplo.

Pido de antemano disculpas por tan solemne admonición, por lo demás elemental. Pero ocurre que todavía hay quienes desde el ejercicio del poder político no alcanzan a separar las instancias.

El comunicado del PP que anunciaba para el Pleno municipal de Murcia del próximo jueves la recusación del portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, fue redactado con ayuda de la aplicación Claude de IA desde alguna oficina del Ayuntamiento por empleados públicos, no del partido, en cuyas oficinas y por sus propios trabajadores debiera haber sido, en todo caso, realizado. La confusión entre partido y Gobierno se expresa en este dato de manera clara. Se dirá que es una cuestión menor, pero las cuestiones menores son tan importantes, en este contexto, como las mayores.

Cabría exigir al PP que cuidara del origen de sus comunicados. El ‘PP Murcia’, logotipo con que se encabezaba ese comunicado, no existe en la práctica, pues a diferencia del PSOE no dispone de una ejecutiva central que coordine las distintas juntas o agrupaciones. Se da por sobreentendido que es el alcalde o alcaldesa, por defecto, quien puede hablar con autoridad orgánica. Pero en este caso, la alcaldesa no conoció el comunicado como tampoco la concejala portavoz, quien en todo caso debiera haber consultado a aquélla. Tampoco lo conocieron, según mis pesquisas, los portavoces regionales.

Esto significa que cualquier concejal podría, para crear la sensación de que sus acciones cuentan con respaldo oficial del partido, utilizar la imagen y la voz de éste sin encomendarse más que a sí mismo, y en previsión de que en las oficinas del PP le pedirían acreditación de la alcaldesa o de la portavocía regional, emitir un texto facturado con ayuda de empleados y recursos públicos.

Y así, implicaría a las siglas del PP en fiascos como el referido del fallido intento de recusación del portavoz socialista, lo que en sí mismo constituye una desautorización del concejal que se tomó atribuciones en nombre del partido.