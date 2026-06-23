Una cuña de la misma madera

Resulta sorprendente leer las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance recordando a Israel que Estados Unidos es el único aliado global y poderoso en el mundo que le queda. Una afirmación que por ser cierta no resulta menos chocante. Las declaraciones se produjeron como respuesta a las críticas de varios altos cargos del Gobierno de extrema derecha presidido por Benjamín Netanyahu en relación con la paz firmada por Estados Unidos con Irán, un acuerdo que prescribe el abandono del territorio libanés ocupado por el ejército israelí.

Si la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha traído alguna consecuencia positiva, esta del enfrentamiento del trumpismo contra Israel resulta ser la de mayores consecuencias para el futuro. Israel lleva manipulando a los políticos norteamericanos desde el mismo momento de su nacimiento como proyecto de nación amparado por la resolución 181 de la ONU auspiciada por Estados Unidos. El lobby judío, que actúa legal y abiertamente con el nombre de AIPAC, es el responsable de que dos tercios del armamento que consigue Israel cada año sea por cortesía de los contribuyentes norteamericanos. Con el argumento de que es un Estado democrático y aliado de Occidente, Israel se ha vendido como un cordero occidental rodeado por los lobos de las dictaduras árabes. En realidad, Israel es un proyecto ilegítimo de una minoría sionista que aprovechó el complejo de culpabilidad de las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial para invadir un territorio ajeno y expulsar a sus habitantes.

Trump ha sido el mejor (o básicamente el único) apoyo que Netanyahu y su Gobierno de extremistas religiosos ha tenido en la fase actual del proyecto sionista. Este consiste en expulsar a los palestinos de la mayor parte de Gaza, ocupar con asentamientos ilegales Cisjordania y generar un cinturón de seguridad apropiándose del sur del Líbano y de una parte del territorio de Siria. Su ambición, que incluía el cambio de régimen en Irán, ha ido tan lejos que ha provocado el estallido de la alianza con la América de Trump. Resulta paradójico que sea Trump y sus extremistas americanos los que paren los pies a Netanyahu y su cohorte de fanáticos sionistas.