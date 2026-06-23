Amigas y hermanas, encuentros gozosos

Leo en estudios serios que la felicidad aumenta con el número de amigos, si bien la familia, prosiguen, proporciona mayor intensidad. No voy a discutir la psicología social. Cada cual interpele su experiencia vital.

Comparto que la amistad y la familia, no el número, son tesoros que fluctúan según edades. Algunos amigos (y algunas, en mi caso) se conservan desde la infancia. Otros se pierden, aunque dejan su huella; otros aparecen, o desaparecen por ley de vida. Igual pasa con la familia: «Unos que nacen, otros que se van…». A la mía viene la segunda nieta (perdonen que personalice, pero es tan gratificante).

En el matrimonio (o relación amorosa) debiera ser esencial la amistad, que junto con la caridad eran sentimientos que habrían de unir a la pareja en el Medievo. No se exigía eso que llaman amor: sentimiento intenso que entonces sólo merecía Dios. Máxime habría mucho afecto. El enamoramiento se consideraba incluso como debilidad, pero mientras dura qué gozo, pienso, pasados tantos siglos. Los sesudos filósofos y neuropsicólogos escriben de amor, aunque quien lo probó lo sabe (al decir de Lope).

Con la edad, la gente mayor en general (me incluyo) no busca palabras con mayúsculas, valora más las minúsculas: el cariño, la ganas de estar, la compañía del ‘tan a gustito’. Tertulias amistosas o confidencias entre hermanas acompañan horas de asueto, distracción, de contar, de hablar y escuchar, que tanto consuela a almas solitarias, mitiga los problemillas y goteras cotidianas (o goterones). Se expande la afectividad en gestos y atenciones, se crea un clima de confraternidad, biológico o no, que, entre risas, chácharas, alguna lágrima y etcéteras, construyen día a día eso que llaman felicidad, amistad, ratitos buenos o lo que para cada persona signifiquen esas cosas.

Tampoco hay que magnificar. Nada hay constante y para siempre. Pero sin duda con esas pequeñas dosis de escucha y compañía la vida pasa serena, placentera, con sus ritmos y días para compartir con amigas, hermanas, hijas, nueras, nietas (más los masculinos). También gustan tratos menos cercanos, incluso inesperados, variados, resultan interesantes. Lo breve, si bueno, ya saben es… una faena, pero se vive intensamente. Y luego la soledad se saborea mucho mejor, con recuerdos y a la espera de nuevas citas fraternales, donde el picoteo y cervecitas añaden intensidad a los encuentros familiares amistosos, profesionales… Varios espero: boda de Claudia, hija de Lola; boda de mi sobrino Pedro; Alatriste en Cartagena; medalla de oro del llorado alcalde Ballesta; comida de jubilación de mi amigo el profesor Veas. Y las esperas de tanta dicha también se gozan. Hermanas y amigas, tanto montan. Imprescindibles. Y lo saben. Sirva esta columna de refresco.