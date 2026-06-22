La urgente alternativa liberal

España se encuentra en una encrucijada histórica. Durante décadas, se nos ha vendido la idea de que la prosperidad de una nación se mide por el tamaño de su Estado, por el volumen de sus presupuestos públicos y por la cantidad de normativas que se publican en el boletín oficial. Sin embargo, la realidad es tozuda: el modelo actual, basado en el intervencionismo, el ahogo fiscal y el tutelaje administrativo, está agotando el motor de nuestro país. Existe otra vía. El único camino viable para que España alcance su máximo potencial y para que todos los españoles vivamos sustancialmente mejor es el del liberalismo. No como una abstracción teórica, sino como una receta de puro sentido común.

El principal freno al talento y al dinamismo español es la asfixia invisible de la hiperregulación y la burocracia. Hoy en día, abrir una empresa, expandir un negocio o simplemente levantar la persiana cada mañana se ha convertido en una carrera de obstáculos diseñada por una administración elefantiásica. Cada traba burocrática es un empleo que no se crea; cada ventanilla, un proyecto que se queda en el cajón. La regulación excesiva no protege al ciudadano; protege al burócrata y penaliza al emprendedor. Si seguimos poniendo impedimentos al desarrollo económico, seguiremos bloqueando el bienestar real de las familias.

Hay que desmontar, por tanto, el gran mito de nuestro tiempo. El verdadero Estado del bienestar no es el que nos quiere hacer creer el socialismo —ni esa versión edulcorada que llaman socialdemocracia, que no es más que un eufemismo del primero—. El bienestar real de una sociedad no se mide por el número de subsidios, subvenciones o "paguitas" que reparte el gobernante de turno. Depender del Estado no es un derecho; es una condena a la mediocridad y a la sumisión. El auténtico bienestar consiste en que los ciudadanos prosperen por sí mismos, gracias a una economía vigorosa que genere riqueza y empleo de calidad.

La ecuación es sencilla y ha funcionado siempre que se ha aplicado: si reducimos radicalmente la presión fiscal para empresas y trabajadores —ya sean por cuenta propia o ajena—, liberamos recursos que van directos a la inversión y al consumo. Al bajar los impuestos, la economía se dinamiza, se crean más puestos de trabajo y, en consecuencia, aumenta el número de cotizantes. Al haber más gente produciendo y más riqueza gravada a tipos razonables, la recaudación se sostiene de forma sana, sin necesidad de esquilmar a nadie.

La riqueza no se genera expulsando al talento ni persiguiendo a los creadores de empleo o a los ciudadanos con inspecciones ideológicas o con fiscalidad confiscatoria. La riqueza se genera atrayéndola. Un país próspero es aquel que se convierte en un imán para la inversión global y el talento doméstico. No se trata de aplicar la vieja y fracasada receta de redistribuir la miseria quitándole el fruto de su esfuerzo a quienes producen; se trata de crear las condiciones para que todos los españoles tengan la oportunidad de generar nueva riqueza.

Para llevar a cabo esta transformación inaplazable, España necesita un cambio radical en la gestión de lo público. Necesitamos con urgencia profesionales en la política, y no políticos profesionales. Las instituciones no pueden seguir siendo el refugio de personas que jamás han gestionado una nómina, o que no saben lo que es pagar un trimestre de IVA, o que no han sido capaces de lograr nada relevante en la vida civil fuera de las siglas de un partido.

Cuando el poder está en manos de quienes solo han vivido de la política, el resultado es el clientelismo y la parálisis. Esta clase política no tiene incentivos para reformar el sistema porque su propia subsistencia depende de él. Su única prioridad es mantenerse en el cargo, sometiéndose ciegamente a quienes deciden las listas electorales o a quienes pueden ponerles, a dedo, un despacho oficial. Carecen del criterio, la experiencia y la valentía que da haber triunfado o haber fracasado en el mundo real.

El liberalismo no es una ideología rígida; es la confianza plena en la capacidad de los españoles para decidir sus vidas sin que un comité de planificación les diga cómo pensar, cómo consumir o cómo emprender. Es hora de dejar atrás los dogmas que nos empobrecen y apostar por un modelo de libertad, responsabilidad y mérito. Solo así España dejará de ser una promesa incumplida y alcanzará, por fin, el lugar que le corresponde.