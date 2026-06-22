La ‘semana horrible’ de la descomunal corrupción sanchista

No son casos aislados, sino un patrón de conducta. No es una conspiración de la fachosfera contra un Gobierno ‘progresista’, sino la respuesta del Estado de Derecho contra la corrupción y en defensa de la ley. 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito, entre otros muchos, organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. Según las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión. Además, actualmente ya hay un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción. Y todo empieza y acaba en Pedro Sánchez: los sumarios afectan a su Ejecutivo, a su partido, a su equipo de confianza, a su familia y a una de las piezas clave y referente moral del sanchismo en los últimos años como es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El balance es demoledor. La ‘semana horrible’ del sanchismo en los juzgados, los siete días de calvario que ha sufrido el PSOE, seguramente no significarán el peor episodio que tendrá que superar un Gobierno, el de Pedro Sánchez, absolutamente inmerso en su agenda judicial.

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, compareció el lunes en una audiencia preliminar por cuatro delitos que supuestamente cometió en la Moncloa… y que el juez ha ampliado a dos más en una pieza separada. El martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tuvo que dar explicaciones en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con la fontanera Leire Díez. Zapatero se sentó el miércoles y el jueves frente al juez José Luis Calama, que acababa de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz. Y que, encima, salió de juzgado peor que como entró: todavía acusado de graves delitos y con su secretaria y sus hijas imputadas. Y, para finalizar la semana, el viernes la fiscal general del Estado Teresa Peramato comparecía en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para explicar las andanzas de Leire Díez también en la Fiscalía.

La caja fuerte de Zapatero, la agenda de Leire y los mensajes de WhatsApp de Ábalos esconden algo más que joyas, corruptelas y excesos insoportables: demuestran el mayor ejercicio de hipocresía política de la España democrática. Los españoles están viendo cómo detrás de tanta lección derivada de una supuesta superioridad moral de la izquierda había una realidad mucho más sórdida. Pero lo peor de todo es el enorme daño que todo el ‘tsunami’ de corrupción sanchista está provocando en la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y por desgracia también a la propia imagen de España.

Porque lo que desprestigia a España es que la mano derecha de su primer ministro esté a la espera de una sentencia por corrupción, un fiscal general del Estado condenado, un partido del Gobierno que presuntamente financia cloacas para atacar a jueces, fiscales y medios de comunicación, o un expresidente señalado como líder de una trama de corrupción, y que no es capaz de explicar por qué tiene más de un millón de euros en joyas en una caja fuerte.

En cualquier otro momento político, que el Gobierno ni tan siquiera presente Presupuestos Generales del Estado, o que carezca de una mayoría parlamentaria, habrían bastado para verse obligado a dar la palabra a los españoles. Pero si a todo eso le sumamos esta corrupción que nos avergüenza a todos, hay argumentos más que de sobra para disolver las Cortes y convocar elecciones.

Tenemos en la Moncloa a un inquilino, que no solo se niega a aceptar la realidad, sino que ha decidido encerrarse en un búnker que, a la hora de la verdad, no le protegerá de que termine sabiéndose la verdad. A su pesar, el cambio está más cerca y España tendrá pronto un Gobierno que regenere las instituciones y reconstruya el Estado de Derecho.