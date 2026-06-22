Palabras que suenan mal

En los últimos tiempos se observa un mayor uso de exabruptos y palabras malsonantes en la vida pública, tanto en sede parlamentaria como en ámbitos periodísticos. Es fácil atribuirlo al aumento de la temperatura emocional propia de la mayor polarización política. Hablamos de groserías, palabrotas, juramentos o lenguaje obsceno que se suelen considerar impropios o inadecuados en muchos contextos formales o cuando los emiten personas públicas que deberían constituir ejemplos o modelos para toda la sociedad.

Estas expresiones son frecuentes en las conversaciones cotidianas. Su contenido se refiere a menudo a temas considerados tabú, de tipo religioso, sexual, racial o relativos al cuerpo humano. El contexto en el que surgen y la naturaleza de las relaciones entre el hablante y el oyente son determinantes para su aparición. Así, son inevitables cuando se experimentan emociones repentinas o muy intensas.

Estados mentales o emocionales

Cumplen muchas funciones, siendo la principal la de expresar de forma fuerte y rápida estados mentales y emociones, como sorpresa, frustración o ira. Indican también la sensibilidad que muestra una persona hacia ciertos sucesos o asuntos. Causan impacto en el oyente y hacen más fácil y rápida la comprensión de sentimientos y actitudes, ayudando a transmitir perspectivas del mundo o de lo que sucede. Su manifestación suele estar frenada por hábitos sociales y por la aversión que provocan, ya que da la impresión de que si se profieren va a pasar algo malo. La censura colectiva, e incluso legal, incluye prohibiciones y sanciones, por un uso inadecuado e inaceptable cuando su finalidad es o se interpreta como violenta, discriminatoria o degradante.

Sirven también como alivio y liberación en situaciones de alto estrés, malestar o dolor y hasta como sustituto de la violencia física. Su uso positivo puede tener su lugar en chistes o narraciones humorísticas, en la ironía, o en auto alusiones, sobre todo en situaciones que promueven la cohesión o la armonía de un grupo.

Ausencia de filtros

Desde el punto de vista psicológico es interesante la doble actitud que generan. Ser malhablado puede ser interpretado como tener el hábito de expresar sentimientos auténticos, lo que revelaría la tendencia a hablar sin filtros y a poseer una menor tendencia a mentir y a ser más honesto y veraz. En el lado opuesto, podría revelar una propensión a quebrantar normas de convivencia, a carecer de control o a ser irritables, poco fiables y potencialmente antisociales.

Las investigaciones no abundan en este campo, pero indican que el uso habitual de palabras malsonantes va asociado a la honestidad, aunque de forma no muy intensa. Así, el malhablado suele ser percibido como alguien que se expresa de manera más auténtica. Sin embargo, esta impresión no se puede generalizar sin más a cómo es su comportamiento real más allá de las expresiones que profiere. En esta línea, el uso de exabruptos es más frecuente en personas extravertidas y ocurre que se suele confiar más en ellas que en las introvertidas. La espontaneidad del extravertido y el que posea menos filtros a la hora de expresarse induce confianza, mientras que la reserva del introvertido genera cautela.

El caso de los ‘influencers’

La vertiente negativa de este hallazgo es que las personas pueden estar usando juramentos y palabrotas para presentarse a los demás como más honestos y dignos de confianza o, como ocurre con los políticos, para mostrar mayor convicción y apasionamiento en sus ideas. Con la mirada puesta en los influencers, hay que decir que los estudios del comportamiento en redes sociales indican que cuando mayor es el número de seguidores, suele haber más deshonestidad y menos exabruptos, posiblemente para mostrar una imagen más favorable. La desconfianza sana es lo mejor, hable como hable nuestro interlocutor.