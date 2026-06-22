El funcionario que se atrincheró ante Guillén

Las personas vitamina son aquellas que son capaces de generar buen ambiente allá donde van, tienen empatía, rebajan el estrés y comprenden las debilidades sin juzgar ni tomar represalias. En el otro lado de la moneda están aquellos que hacen difícil el trabajo con su actitud y con la poca capacidad que tienen de escuchar y de motivar a equipos más allá del estatus laboral de jefe y subordinado.

En el Ayuntamiento de Murcia ha habido a lo largo de los tiempos dificultades para trabajar en equipo con determinados concejales y en estos momentos hay uno que se lleva la palma. Y que tendrá que opositar para ser persona vitamina. Se trata de José Guillén, más conocido como Pepe Guillén, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en la polémica a raíz de la asistencia, a un evento en el que participaba como concejal de Gobierno, de empleados de contratas que están bajo su mando (es concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y ha ampliado sus competencias con Limpieza Viaria).

Al parecer, tocó la trompeta y allí que se plantaron. No es el primero que ha hecho sonar la bocina para que le aplaudan, pero sí el que más controversia ha provocado debido a su forma de afrontar las consecuencias de sus actos. En estos momentos, además de esa polémica tiene abiertos otros frentes dentro del Consistorio. Uno de ellos hace referencia a una de las destituciones realizadas recientemente que afecta al jefe del departamento de Servicios Industriales.

Se trata de un funcionario, al que le quedan pocos meses para jubilarse, y ante su destitución por lo de siempre (no hacerle caso al concejal aludido y mantener desavenencias con él en el desempeño de lo público), ha decidido ponerse el mundo por montera y atrincherarse en su despacho. Ha comentado a sus allegados que de allí no le sacan, convirtiéndose, con su resistencia, en un ser admirable para el resto de la plantilla, que conocen las ‘penurias’ que ha tenido que pasar este trabajador. Desde reducción de sueldo hasta tener que aguantar a dos acólitos técnicos del concejal de marras para su supervisión.

Está muy acostumbrado el edil de turno a los ceses y al abandono por parte de sus subordinados. La lista no es precisamente corta y afecta a todos los ámbitos laborales. Si se habla de secretarias, ha habido renuncias; si se habla de jefes de servicio ha habido varias destituciones y si se habla de la oficina de eventos (la niña bonita del político) también ha habido deserciones, la última ha salido haciendo fu como el gato. No ha durado mucho bajo sus órdenes. Por no hablar de otras personas que también han abandonado el Ayuntamiento de Murcia en distintas responsabilidades, afectadas por el trato recibido... Incluso, alguna que otra ha tenido que ponerse en tratamiento psicológico.

El concejal quería comprar unos muebles y gastar miles de euros del erario público en un despacho para el nuevo integrante de la bancada popular, que ni siquiera está liberado y que tiene asignada una Concejalía de nueva creación. Rebeca Pérez le paró los pies con toda la razón

Fuera del Consistorio tampoco ha hecho pinitos para ser ‘concejal del año’ y se cuenta que tuvo en su poder grabaciones que en alguna ocasión pudo haber utilizado para fines indeterminados. Tanto es así que la persona afectada se vio obligada a dar explicaciones a los destinatarios a los que fue enviado el audio en el que aparecía. Pudo costarle el puesto de trabajo, pero finalmente, sus jefes, dieron sus explicaciones por buenas y la cosa quedó en nada. Tanto que criticaron al que fuera vicealcalde Mario Gómez en época de Ballesta, al que acusaron de tener una gran fonoteca y resulta que en el PP también se ha ‘trabajado’ en esa misma senda.

Y siguiente la estela más allá del Consistorio, en la Universidad de Murcia (UMU) hay trabajadores contentos por la decisión adoptada por Guillén de liberarse completamente para trabajar al cien por cien en el Ayuntamiento de Murcia. Una liberación total que ya es oficial al haberse publicado hace unos días en el BORM (Boletín Oficial de la Región). Hasta ahora, compatibilizaba sus tareas de concejal con sus desempeños en el Consejo Social Universitario. No han estado muy contentos los sindicatos y otros funcionarios universitarios con ese reparto del tiempo, aduciendo que debe recuperar las decenas de horas que no realizó dentro de sus funciones universitarias. Ahora que ya no lo tienen cerca andan celebrando su marcha.

Dentro del Gobierno local, encabezado por Rebeca Pérez, la nueva alcaldesa, este ‘famoso’ concejal se ha visto desautorizado de nuevo por la que ostenta el bastón de mando al querer gastarse miles de euros (dicen que unos 20.000 euros) en comprar muebles para el despacho que le estaba preparando al edil del PP que ha entrado al correr la lista tras la muerte del alcalde José Ballesta. Como responsable del departamento de Personal se arrogó la tarea de proporcionarle un despacho a Pedro Luis Balibrea, actual director de Inforges. Rebeca le paró los pies. Y con toda la razón. No hay necesidad de ese gasto, puesto que el Ayuntamiento de Murcia dispone de espacios y de mobiliario acorde con un edil que ni siquiera se ha liberado (sigue en su trabajo) y ostenta una Concejalía de nuevo creación. Por nadie pase.