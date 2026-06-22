Faltan explicaciones, Fernando, sobre el fraude de las prótesis del SMS

Una oportunidad perdida fue la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional del pasado viernes a cuenta del fraude de las prótesis en el SMS. Anecdotario aparte sobre el procedimiento arbitrado para que se hiciera efectiva dicha comparecencia – que, siendo importante, no es lo sustancial de este asunto-, lo cierto es que seguimos con las mismas dudas e incertidumbres que antes de que se produjera, sin que la consejera haya despejado ninguna de ellas.

Personalmente, confieso tener más dudas que certezas, a pesar de lo ya conocido sobre la investigación. Expondré algunas de ellas.

En primer lugar, si el fraude, como sostiene el Gobierno regional y repiten tanto López Miras como la consejera, es solo un fraude económico destapado, además, por la propia Consejería, que ha colaborado con la Justicia y la Policía desde el primer momento, y si, como afirman ambos, no ha habido ninguna responsabilidad política, ¿por qué fue cesado el anterior consejero, señor Pedreño, de quien ya nadie habla?

Es evidente que lo de Pedreño no fue una remodelación del Gobierno; fue un cese en toda regla, disimulado de forma poco convincente como una remodelación del Ejecutivo, sacrificando, además, a Sara Rubira, consejera de Agricultura, para que así lo pareciera. Esta es la primera explicación que debería dar López Miras. ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema que se intenta ocultar con el cese del consejero implicado?

La segunda cuestión es la supuesta transparencia a la que todo responsable apela en situaciones semejantes. La consejera Ayala afirma haber actuado con total transparencia. Si así fuera, podría haber comparecido en la Asamblea a petición propia desde el primer momento y no reprochar al Grupo Parlamentario Socialista que no pidiera su comparecencia en Junta de Portavoces -aquí operan otros equilibrios de mayorías que no voy a explicar ahora; ocasión habrá-. Nos habríamos evitado la surrealista, aunque perfectamente reglamentaria, citación del pasado viernes.

No obstante, Isabel Ayala tiene todavía una magnífica oportunidad para demostrar ese afán de transparencia facilitando toda la información que los grupos parlamentarios le hemos solicitado a través de distintas iniciativas en la Asamblea Regional, muchas de ellas ya admitidas a trámite. Según el Reglamento de la Cámara, tiene un plazo de quince días para responder a las solicitudes de información y de diez días para contestar las preguntas escritas. En el pleno le propuse que se comprometiera no solo a responder, sino a cumplir dichos plazos. Calló.

En tercer lugar, me preocupa que la consejera y López Miras afirmen de forma contundente que se trata solo de un fraude económico y que no afecta a la salud y a la seguridad de los 378 pacientes que se sometieron a las 492 operaciones quirúrgicas en las que, como mínimo, se les implantó un dispositivo no homologado por el SMS y con sospecha de que algunos pudieran estar, además, caducados. Sobre todo, porque la UDEF, encargada de la investigación, ha detectado en una muestra de apenas el 8% de esas intervenciones 59 productos caducados facturados y, al menos, uno fue implantado efectivamente en un paciente. A partir de aquí, lógicamente, las sospechas de otros pacientes y familiares se acrecientan.

¿Está la consejera Ayala en condiciones de afirmar que se ha revisado a todos los pacientes y se ha analizado la trazabilidad de todos los productos utilizados en sus intervenciones? ¿Cuántos tienen implantado un producto no homologado? ¿Y cuántos un producto caducado? Datos tan simples y tan claros como estos son los que debería ofrecer Isabel Ayala para despejar cualquier duda.

Por último, también debería aclarar la consejera si el hecho de que la mayoría, o la totalidad, de las intervenciones quirúrgicas se realizaran en un hospital concertado -debería decir cuál-, ha influido en la detección del fraude y, si es así, qué medidas se han adoptado para corregir esta situación.

En fin, Fernando, el jueves, durante el debate del Estado de la Región, tienes una nueva oportunidad.