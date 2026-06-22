Bouaddi, Olise, De la Fuente y coleccionar por capricho

Si abunda, lo bueno no daña. Pero lo que no añade ni suma sí estorba. Esto lo saben muy bien en el mundo empresarial y en cualquier organización.

Trasladado al fútbol, tan malo es coleccionar estrellas como carecer de talento. Y el problema se agudiza cuando no se tiene claro el concepto. Cuando se confunden jugadores notables o sobresalientes con futbolistas extraordinarios. Esos que aparecen con cuentagotas en cada generación y trascienden a sus coetáneos hasta ser historia del fútbol.

En el Mundial trinacional que nos ocupa no llegan a una docena los protagonistas de época. Unos pasados, otros presentes y algunos no pasan de proyectos o siguen siendo trampantojos. El eterno Messi y el abuelo Cristiano, que lideranla élite delsiglo, el entrañable Modric, los rutilantes Mbappé, Vinicius y Haaland, el guadianesco Dembélé, el anterior Rodri, el renacido Kane, la promesa Lamine y el fantasmagórico Neymar, quien sigue ostentando el récord de la mayor cifra de traspaso mundial, 222 millones de euros, del Barça al PSG. O, lo que es lo mismo, el mayor despilfarro futbolístico conocido.

Aparte, en un segundo o tercer escalón, se sitúan futbolistas notables y sobresalientes que, siendo necesarios, acompañan a sus primeros sin reunir condiciones para liderar equipos del más alto nivel o que están todavía buscando su sitio entre los grandes. Aquí podríamos señalar algunas decenas.

Y en el limbo de los nuevos descubrimientos — los que no estaban, pero ya están— aparecen jugadores con vitola de líderes como dos que merecen un reconocimiento aparte. El francés Olise, del Bayern, y el marroquí Bouaddi, del Lille. Un delantero y un medio centro excepcionales que incluso brillan a la altura de los elegidos por los dioses.

Olise, ya conocido por el gran público, se ha destapado esta temporada en la Bundesliga y en la Champions. Y Bouaddi, un gran desconocido, está alumbrando en el Mundial. Estas jóvenes estrellas, 24 y 19 años, sí liderarán más pronto que tarde sus clubes y sus selecciones. Y no solo eso, sino que el marroquí saltará a un grande europeo enseguida y el francés es posible que dé un salto superior, si cabe, desde su laureado Bayern de Munich.

Lo del delantero Olise es tan excepcional como su versatilidad para jugar en banda, detrás del punta o siendo el más adelantado de su equipo. Y lo del medio centro marroquí es deslumbrante por su extraordinario juego posicional, sus anticipaciones, su velocidad, sus apoyos continuos a defensas y delanteros para sacar el juego desde atrás y filtrar pases a uno o dos toques, e incluso en conducciones tan verticales como seguras. Un todo terreno incansable de gran calidad al que no se vislumbra techo.

—¿Y dice usted que el Madrid busca perentoriamente medio centro? —pues que no pierda tiempo y lo trinque antes de que se lo birlen.

Hablábamos antes de la ruina Neymar para el PSG, que aún creía en triunfar a base de talonario. Después se ha dado cuenta de lo malo de coleccionar estrellas al disfrutar las bondades del fútbol auténtico. Llegó a reunir a Messi, Neymar y Mbappé solo para seguir ganando en Francia y fracasar en Europa. Más tarde, sin ellos, con su única estrella Dembélé arriba, Vitinha en medio y Hakimi y Marquinhos atrás, al mando de LuisEnrique han ganado todo dos años seguidos. El asturiano ha hecho un equipo de autor, generando nuevas estrellas como Kvaratskhelia, Doué, Joao Neves, Nuno Mendes o Pacho junto a los Fabián, Hakimi y compañía que ya estaban, hasta ser campeón incontestable de Europa.

Las estrellas mezclan bien si se distribuyen por líneas: un delantero, uno o dos medios y defensas y un portero; la columna vertebral. Pero acumularlas por el mismo sitio es tanta ruina como carecer de calidad y piernas juntas. En el fútbol actual se ataca y defiende con todos.

PSG y la España de la Eurocopa son ejemplos de lo bueno y el Madrid de los últimos años de lo malo, como aquel lejano de los Galácticos. Aparte, veremos si Luis Enrique baraja los egos que surgen en un vestuario de nuevas estrellas y Mourinho endereza el rumbo madridista. Florentino le ha fichado algunos notables y sobresalientes, pero lo sobran estrellas arriba y le falta alguna en el medio campo.

¿Y el Mundial? Cuando lleguen los dieciseisavos hablamos. De momento, salvo lo comentado, poco nuevo bajo el sol.

¿Y España? Iremos a más, seguro, con De la Fuente.