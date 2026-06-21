La obsolescencia del cariño

La pantalla de nuestro teléfono móvil es el reflejo más fiel de nuestras lealtades actuales. Ahí, entre la aplicación del banco y la de Amazon, residen nuestros contactos frecuentes, esos nombres con los que mantenemos un hilo invisible. Son las personas que saben cómo has dormido, si estás bien o si tienes algo importante que resolver. Es una intimidad compartida en pequeñas dosis de texto y notas de voz. No necesitas buscar los nombres con la lupa, están ahí fijos, como los imanes de la nevera o los cojines del sofá. Un grupo de personas que tu aplicación de mensajería coloca en primer lugar, de forma automática: los de siempre, el grupo de amigas con las que planeas un viaje, uno de trabajo y esa persona que se ha colado sin hacer ruido, por lo que sea. La comunicación es un torrente de mensajes en los que arreglas el mundo, haces planes, quedas para tomar algo, te confiesas o simplemente estás presente.

Pero las relaciones humanas tienen sus propias estaciones del año, y a veces, de forma invisible todo cambia. El algoritmo de la aplicación, que no tiene corazón ni empatía, empieza a castigar la falta de interacción diaria. Baja ese nombre un escalón. Luego otro. Al cabo de unas semanas, abres la aplicación y el chat de la comunidad de vecinos ha adelantado posiciones por la derecha al de tus amigos de siempre. Tu persona favorita, esa que se coló sin esperarlo, ha caído al fondo de la pantalla, fuera de tu vista directa; dejamos de comunicarnos por miedo al rechazo, por un enfado que tiene arreglo, o por pensar demasiado.

Esta semana, mientras le daba vueltas a este texto, vino a mi cabeza la palabra obsolescencia. Es el proceso por el cual un producto, servicio o tecnología pierde utilidad, valor o relevancia, quedando anticuado o en desuso. Su definición me parece perfecta para explicar cómo se enfrían las relaciones humanas. El hilo invisible no se corta de un tijeretazo limpio; se deshilacha poco a poco, perdiendo grosor, hasta que se convierte en una pelusa transparente que el viento se lleva sin que apenas nos demos cuenta. Lo más amargo de esta caída libre hacia el fondo de la pantalla es el pudor de la distancia. El no saber muy bien si escribir un "¿cómo estás?" forzado o dejar que el olvido haga su trabajo de oficina. Al final, nos conformamos con mirar de reojo esa foto de perfil que cada vez nos resulta más ajena, sabiendo que en algún lugar de la memoria todavía guardamos el código secreto de lo que fuimos. La vida sigue, los chats del trabajo arden y los grupos más random de hace tres años vuelven a revivir de la nada. Los silencio todos, pero soy incapaz de marcharme de ninguno; soy una cobarde, lo reconozco.

Mientras tanto, en el sótano del teléfono, duermen los que un día fueron. Nos vamos apagando por las esquinas de esas lealtades sin saber muy bien qué hacer o, mejor, qué decir. Soy de las que piensan que todo tiene arreglo, pero a veces no depende de nosotros; quizás el resto no puede o no sabe, o algo que también puede ser, no quiere. Cuando llegas aquí, la vida te da opciones como los libros de nuestra infancia: Elige tu propia aventura. Podemos quedarnos a solas con el teléfono frío entre las manos y la sospecha de que el silencio ajeno también es una respuesta. El algoritmo puede ser el culpable de ordenar el olvido, pero somos nosotros quienes elegimos. Tal vez la verdadera madurez consiste en aceptar, con tristeza, que algunas lealtades tienen fecha de caducidad.

Por otro lado, podemos tirar de valentía y enviar una canción a deshora o una foto del mar con un simple "me acuerdo de ti", escrito con los dedos temblorosos y el corazón a doscientas pulsaciones, que hace salir de ese sótano frío a esas personas por unas horas. Quizás de todo esto podemos aprender que las lealtades y los afectos van y vienen. Que se queda quien quiere o quien puede. Que no podemos obligar a nadie a habitar un espacio que ya no siente como suyo, no por nosotros, sino porque a veces la vida tiene otros planes. Feliz domingo.