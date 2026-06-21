La mano en el lobo

Acabó el plazo para presentar iniciativas al Pleno municipal de Murcia del próximo jueves, y como anuncié aquí desde el primer momento, el Grupo Popular no incluye entre las suyas la recusación del portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, tal como el primer teniente de alcalde, José Guillén, proclamó a través de un comunicado oficial del PP antes de desvelarse que mintió e hizo mentir a su partido al asegurar que a la jornada del evento Murcia Smart City Project asistieron "cero trabajadores de los servicios públicos".

Al develarse la trola horas después con la publicación en La Opinión de mensajes y audios de la empresa de Parques y Jardines, Guillén cambió la versión al asegurar que era conveniente para ellos conocer las innovaciones tecnológicas que les afectarán en el futuro, esto antes de que se supiera que no sólo Parques y Jardines había tocado la trompeta para convocar a sus trabajadores a mitad del desarrollo del evento a fin de rellenar huecos en los ‘gallineros’ y en el patio de butacas, sino también Limpieza Interior y Alumbrado, lo que invita a suponer que fueron reclamados la totalidad de los operarios de las contratas municipales: abandonar sus faenas, volver a casa a cambiarse de ropa y acudir al Auditorio en sus propios vehículos.

La orden de zafarrancho partió de los jefes de servicio a instancias de Guillén; casi media docena de testigos presenciales, personal del propio Ayuntamiento, lo avalan ante este comentarista con la exigencia de permanecer en el anonimato por miedo a represalias, lo que pone en entredicho los pretextos públicos de la empresa de Parques y Jardines, así como los de su comité de empresa, del que uno de sus integrantes dimitió por disentir de que los trabajadores hubieran acudido ‘voluntariamente’.

Dado que la denuncia de estos hechos partió del portavoz socialista, Guillén anunció que sería recusado por mentiroso en el próximo Pleno, pero al descubrirse quién era en realidad el mentiroso, la iniciativa no solo no ha prosperado, sino que ahora, donde las dan las toman, es el propio Ruiz Maciá quien ha registrado la suya para reprobar a Guillén con los argumentos de éste, lo que augura un Pleno caliente en el que la totalidad de los concejales populares votarán a favor del primer teniente de alcalde a sabiendas de que dan cobertura a un modo de proceder en que se confunde el interés público con la instrumentación partidista, trufada ésta además del ego del protagonista, quien para hacer valer su éxito usó a figurantes. Pasaron ya los tiempos en que los políticos dimitían al ser pillados en mentiras, sin necesidad de protegerse entre los suyos, obligados a taparse la nariz o mirar para otro lado.

Guillén ha convocado por su cuenta para la tarde-noche del jueves la gala de entrega de las distinciones de Hijos Predilectos de la ciudad, tal vez con la intención de que el ruido del pleno municipal compita en desventaja con un acto de consenso en las portadas y titulares del día siguiente, una contraprogramación muy a su medida.

El Ayuntamiento se personará en el juicio por la denuncia de la exjefa de Calidad Urbana que se negó a firmar un informe de José Guillén creado por IA, y sin haber respondido a las alegaciones de la funcionaria

El Ayuntamiento contra Ainhoa

La última Junta de Gobierno debió atender a otro marrón relacionado con Guillén: el Ayuntamiento se personará ante el tribunal de lo contencioso-administrativo en la denuncia por destitución arbitraria de la jefa de servicio de Calidad Urbana Ainhoa Martínez López, con quince años de ejecutoria en esa función, quien fue fulminada por el concejal al negarse a rubricar un informe sobre las condiciones de un contrato con Red Eléctrica con el que pretendió ‘puentear’ los criterios establecidos para el mismo por la entonces vicealcaldesa, Rebeca Pérez. El informe de Guillén fue realizado mediante IA usando la aplicación Claude (no ChatGPT, como dedujo la jefa de servicio, que también fue utilizada para la generación del referido comunicado del PP). La funcionaria estableció la denuncia ante el juzgado al constatar que sus alegaciones ante el Ayuntamiento quedaron olvidadas en un cajón, de manera que sorprende que el Consistorio se apresure a personarse en el juzgado sin haber respondido previamente a las alegaciones y tras que el caso fuera comentado el pasado domingo en estas páginas.

La salud mental es lo primero

Entre los jefes de servicio en el ámbito de Guillén cunde un secreto malestar, que viene de lejos, según he podido constatar en varios departamentos, por el temor a la espada de la ‘libre designación’, de la que ha hecho abundante uso. En algún caso, como en el del anterior responsable administrativo de Parques y Jardines, Enrique Huelves, no fue necesario el cese, pues él mismo se marchó atendiendo a una oferta de otro Ayuntamiento, no sin haber recurrido a ayuda psicológica (no es un caso único) por desplantes, presiones y desconsideraciones del concejal, quien sin embargo lo tenía por "mi paisajista", especialmente en presencia del alcalde José Ballesta. En alguna ocasión lo mantuvo varias horas haciendo antedespacho hasta que el funcionario comprobó que Guillén estaba ausente del mismo. Los conflictos se intensificaron cuando el jefe de servicio se negó a firmar contratos para adornos florales una vez que el presupuesto para todo el año se había consumido en el primer trimestre y tuvo que recurrir a otros firmones, asunto denunciado por el PSOE.

Este jefe de servicio, a quien le han salido los dientes en el Ayuntamiento y se había venido promocionando en orden a sus méritos y a su vocación (dicen que ha sido esencial en Murcia Río y que ejecutó más de sesenta jardines en tres años), había accedido a su función tras la moción de censura que otorgó el Gobierno al PSOE, y en ese tramo recibió la orden de preparar el pliego para la nueva contratación de Parques y Jardines, que concluía por entonces. Y empezaron a llegarle mensajes: "Me acaban de decir que te diga que si publicas ese pliego, Guillén te cortará la cabeza cuando vuelva". El funcionario desoyó estas advertencias y continuó haciendo su trabajo hasta que el destino se cumplió, volvió el PP y le desmontaron el documento atendiendo a supuestos fallos y a que a final de mandato no deben tramitarse contratos de tal envergadura, situación que se mantiene tres años después y, considerando el mismo criterio, es dudoso que haya un nuevo pliego hasta mediados de 2027, como poco.

Técnicos municipales denuncian en redes internas las purgas de altos cargos por resistirse a presiones políticas del concejal que, según ellos, no se adaptan a la legalidad administrativa

Contratos prorrogados

¿Puede considerarse buena gestión prorrogar la contratación de los servicios públicos más allá de un plazo razonable? ¿Y cuál es en realidad la causa del prolongado estado de provisionalidad? ¿Acaso las empresas concesionarias gozan de libertad para oponerse a órdenes arbitrarias como la de enviar a sus trabajadores a cubrir huecos en unas conferencias organizadas por el concejal contratante? Una ejecutiva de la empresa de Parques y Jardines denunció en su día por acoso laboral a Guillén, y aunque el juzgado no abrió diligencias, catorce testigos escucharon decir al concejal: "No ha nacido hombre o mujer que me diga a mí que no". Ese es el talante.

Hay casos especialmente delicados, como el del accidente sufrido por un empleado municipal mientras trabajaba para una empresa privada en la plaza de toros, asunto del que todo el mundo habla, pero siempre con reserva a sabiendas de la gravedad que supondría un informe de la Inspección de Trabajo.

Equipos inestables

La incapacidad para crear equipos estables es la nota sobresaliente en la gestión de este concejal, fruto precisamente de un talante despótico al que muchos profesionales no tienen actitud para adaptarse, especialmente aquellos que disponen de una salida. Como aseguran técnicos municipales en activo, "Guillén ha desplegado una política sistemática de hostigamiento y desplazamiento de aquellos empleados públicos y directores técnicos que priorizan la legalidad de los procedimientos sobre las exigencias políticas de la concejalía". En sus redes internas puede leerse un informe elaborado por algunos profesionales municipales del que resumo aquí el capítulo dedicado a las purgas:

Enrique Huelves, el anteriormente aludido exjefe de Parques y Jardines, fundamentalmente por negarse a firmar facturas de cientos de miles de euros en plantas y flores sin expediente de contratación. La suya fue una dimisión forzada, según estas fuentes, por presiones insostenibles.

Ainhoa Martínez, exjefa de servicio de Calidad Urbana, por el caso ya comentado de Red Eléctrica, añadido a una actitud muy exigente en la fiscalización de las concesiones más su negativa a flexibilizar la normativa municipal.

Antonio Pallarés (Servicio de Contratación): emisión de reparos de legalidad ante el fraccionamiento de contratos y adjudicaciones directas, que le ha provocado hostigamiento profesional y aislamiento técnico.

Paco Sandoval (Servicios Industriales): informes técnicos desfavorables a proyectos de iluminación y desarrollo inteligente inviables. Consecuencia: desplazamiento de funciones y vacío profesional.

Encarna López (Directora de la Agencia Tributaria): la oposición a la alteración de criterios de recaudación fiscal por motivos de conveniencia política provocó la destitución fulminante de su cargo directivo.

Encarna Peñalver (Directora de Gestión de la concesionaria de Parques y Jardines): resistencia a someter la gestión de personal de la empresa a las imposiciones políticas del concejal. Permanece en su cargo, tal vez porque resultaría escandalosa su destitución tras haber denunciado a Guillén por acoso laboral y amenazas, aunque sin consecuencias judiciales.

Rotación continua

Esto en lo referido solo al alto staff funcionarial o de las contratas, pero las exigencias de sumisión alcanzan también a los mandos intermedios e interinos. Es especialmente notorio el poco tiempo que soportan la dirección del concejal quienes son contratados para Eventos y Prensa, donde se produce una rotación continua. En el sector periodístico es un clamor la inestabilidad inducida de esos empleados y el amargo malestar con que muchos se despiden con el regreso a sus oficios anteriores en que los sueldos suelen ser considerablemente inferiores, pero la calidad de vida y el buen trato profesional constituyen la norma.

En el libro de Antonio Muñoz Molina Todo lo que era sólido se mantiene la tesis de que la perversión sistemática del concepto ‘libre designación’, que suele apartar de sus funciones a los altos funcionarios legalistas cuyo estatus depende de la voluntad del concejal de turno es lo que ha producido las disfunciones caprichosas en las Administraciones públicas. El caso de Murcia en el ámbito de José Guillén es de libro, y nunca mejor dicho. Así, me cuentan que, en las reuniones de este concejal con sus jefes de servicio, éstos suelen asistir en silencio a los discursos del jefe político, intentando no significarse.

La mano de Rebeca

La alcaldesa, Rebeca Pérez, no hizo caso tras su toma de posesión al consejo de alguien que aparece más arriba que ella en la dirección regional de su partido: "Sácalos de su zona de confort". Esta semana, preguntada en la Cadena SER si pondría la mano en el fuego por José Guillén respondió que lo hace por todos los miembros de su equipo. El problema es si Guillén forma parte de su equipo, o ya liberado del control del ‘padre Ballesta’, va por libre. El Lobo, qué gran turrón.