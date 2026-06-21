Ya mandan aquí

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026 / César Vallejo Rodríguez -

Es toda una paradoja que Zapatero se siente en el banquillo precisamente ahora que arrecia la ofensiva «cultural» de la extrema derecha y la derecha extrema, tanto monta monta tanto, contra las leyes sociales y de extensión de libertades aportadas por el anterior presidente socialista; especialmente y estos días, contra la celebración del Orgullo Gay en cualquiera de sus formas. Se amparan ideológica y espiritualmente las derechas en la doctrina de la Iglesia católica que rechaza todo matrimonio que no sea de hombre y mujer santificado en sus altares, mantiene la marginación femenina y condena a las y los homosexuales a un estigma permanente, aunque los más progres entre los papistas les perdonen la vida displicentemente: también son hijos de dios.

Dijo el ínclito Eme Punto en su momento lo del "gaynomio" cuando su partido recurría en el Constitucional la ley de matrimonio homosexual. Luego, en 2012, gobernando, estuvo tan ocupado tapando los tejemanejes de Bárcenas que olvidó derogarla y, oportunista, tres años después asistió a la boda de dos hombres del PP, convirtiéndose en el primer líder de la derechita cobarde que hacía tal cosa.

Por eso, en este tiempo de exasperación y rechinar de dientes, no extraña que un murciano abascaliano cuyo nombre es mejor ignorar y que debe pensar mucho, como muestra su propia despejadísima frente, se pasara otra vez siete pueblos desde la tribuna de oradores de la Asamblea Regional, con unos razonamientos sobre el comunismo, la «ideología de género», el matrimonio gay y la transfobia dignos del decano de los pacientes del sanatorio Román Alberca.

Lo peor no es que a un ardiente diputado de la extremísima regional se le vaya la bola en plena sesión plenaria —¿acaso no hay refrigeración en la Maison Braquehais?— y profiera una sarta de insensateces históricas y sociales: todo el mundo tiene derecho a reescribir la historia. Otra cosa es que alguien se crea las paridas resultantes. Y esto sí es lo peor: en la Región se sabe que hay una masa social notable que cree a pies juntillas sandeces similares a las oídas por segunda vez en boca del interfecto de referencia. Sin pudor ni rubor.

Tampoco se avergüezan algunos ediles de Santiago y cierra España cuando, en connivencia con unos cuantos concejales enamorados de Feijóo, ponen todas las trabas que pueden y finalmente impiden actos y fiestas conmemorativas del Día del Orgullo. Sin cortarse un pelo y sin que se les reblandezca la cara, pues es obvio que no se han caído desde hace algunas décadas las hojas de los calendarios marianos, paradigmas de devoción virginal que probablemente cuelgan en lugar preferente sobre sus santos tálamos.

De forma y manera que estos progresistas del siglo IX difunden gallardamente su verdad periclitada sin ningún impedimento y con mucha audiencia. Porque, volviendo a lo peor, tienen un enorme eco social en la Región, como acreditan las votaciones de los últimos diez años y también los sondeos de ese CEMOP tan criticado.

Por este motivo, entre otros, pasan prácticamente desapercibidas en la tierra santa del Segura los pactos de gobierno que habrá en Andalucía y los acordados en Aragón, Castilla y León y Extremadura. Suenan aquí a 'déjà vu'. Funcionan desde hace tiempo en Murcia, oficialmente primero y oficiosamente después; exactamente desde que el emperador Teodosio Lubricus I el Salivador no logró mayoría absoluta en 2014. Observe, quien no crea, cómo va la ley del Mar Menor o el recurso de San Esteban recién admitido en el Supremo contra la regularización de extranjeros. Repásense, por demás, la multitud de acuerdos municipales antigays, antimusulmanes, antigénero, etcétera, firmados en comandita por concejales de derecha extrema y extrema derecha para aprobarlos mayoritariamente en sus municipios.

Que nadie zozobre o dude ante los acuerdos de otras regiones: en Murcia —como en Valencia de la dana— está la "Prioridad Regional" bien instalada y aplicada. De nuevo, lo peor: con la aquiescencia silente o la aprobación explícita y estentórea de una porción nada despreciable de biempensantes. Algunos de ellos, aunque dignos merecedores de habitación individual en el Román Alberca, ya mandan aquí.