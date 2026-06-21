Opinión | El canal del funcionario
Hipocresía
El Juez Peinado desmelenado
Si había alguna duda, el Juez Peinado la ha despejado definitivamente. Al que habría que retirar no solo el pasaporte, sino hasta la toga es a un personaje que está haciendo un agujero al propio poder judicial, ridiculizado y hasta me atrevería a decir prostituyendo, su profesión y la del propio sistema judicial.
Poner en duda la labor incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, argumentando que podrían ayudar a la mujer del Presidente a abandonar el país, que es a por quien va, a este más que presunto (TOC), a él Begoña Gómez le importa un carajo, debería llevar al CGPJ a tomar medidas cautelares de manera inmediata contra su actuación, más aún, me sorprende y mucho que PP y VOX no hayan salido en tromba a defender la honorabilidad de los policías que hacen funciones de escolta. Eso tiene un nombre: HIPOCRESÍA.
Y hablando de hipocresía. Lo del tal Tellado y Feijóo, junto a los medios de comunicación más conservadores de este país, y que son mayoría, defendiendo que González Amador, pareja de Ayuso es un problema de un ciudadano particular, raya la desvergüenza y nos toman por imbéciles a los españoles y españolas.
Un par de preguntas ¿Si González Amador fuera la pareja de “Perro” Sánchez qué estarían diciendo desde Génova y con los Presidentes Autonómicos como bufones?
¿Dirían que es tema personal que en nada afecta a las administraciones públicas?
Que algunos den lecciones desde Valencia, donde Mazón sigue riéndose de las víctimas de la Dana, un año como Presidente y ahora como diputado, casi dos años después, es no solo indecente sino una falta de respeto preocupante. Insultar así a las miles de víctimas que perdieron a sus seres queridos es de psicópatas.
Esta España nuestra tiene todavía demasiadas taras, y el Juez Peinado y Mazón son dos ejemplos de que vivimos en una democracia enferma y que empieza a oler mal
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