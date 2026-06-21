El CGPJ se reúne de manera extraordinaria tras el auto del juez Peinado / L. O.

Si había alguna duda, el Juez Peinado la ha despejado definitivamente. Al que habría que retirar no solo el pasaporte, sino hasta la toga es a un personaje que está haciendo un agujero al propio poder judicial, ridiculizado y hasta me atrevería a decir prostituyendo, su profesión y la del propio sistema judicial.

Poner en duda la labor incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, argumentando que podrían ayudar a la mujer del Presidente a abandonar el país, que es a por quien va, a este más que presunto (TOC), a él Begoña Gómez le importa un carajo, debería llevar al CGPJ a tomar medidas cautelares de manera inmediata contra su actuación, más aún, me sorprende y mucho que PP y VOX no hayan salido en tromba a defender la honorabilidad de los policías que hacen funciones de escolta. Eso tiene un nombre: HIPOCRESÍA.

Y hablando de hipocresía. Lo del tal Tellado y Feijóo, junto a los medios de comunicación más conservadores de este país, y que son mayoría, defendiendo que González Amador, pareja de Ayuso es un problema de un ciudadano particular, raya la desvergüenza y nos toman por imbéciles a los españoles y españolas.

Un par de preguntas ¿Si González Amador fuera la pareja de “Perro” Sánchez qué estarían diciendo desde Génova y con los Presidentes Autonómicos como bufones?

¿Dirían que es tema personal que en nada afecta a las administraciones públicas?

Que algunos den lecciones desde Valencia, donde Mazón sigue riéndose de las víctimas de la Dana, un año como Presidente y ahora como diputado, casi dos años después, es no solo indecente sino una falta de respeto preocupante. Insultar así a las miles de víctimas que perdieron a sus seres queridos es de psicópatas.

Esta España nuestra tiene todavía demasiadas taras, y el Juez Peinado y Mazón son dos ejemplos de que vivimos en una democracia enferma y que empieza a oler mal