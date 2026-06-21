El verano hace a los hombres sudar y a las mujeres más atractivas. Nos da la sensación de que las películas americanas que nos deleitan en la televisión y en el cine invaden ahora nuestra vida para encontrarse a cada paso con nosotros y así enamorarnos mejor.

Al verano se le recibe en mangas de camisa, de camiseta o sin corbata según la ideología; pero es inútil. El cuerpo humano se convierte en un laboratorio de transformación que asimila líquidos frescos y fabrica sudores cálidos. Cansancio, sueño, mosquitos. Vivir en el trópico sin estar preparados, aunque los sombreros Panamá, tan de moda entre los alopécicos, traten de engañarnos con la levedad de su sombra. Tiempo de moscas, hormigas y toda clase de bichos. Harían falta las sombrillas naturales de las moreras, que lucen el verde de sus hojas en todo su esplendor, postergadas y tan generosas, que dejan entrar los rayos del sol entre sus ramas desnudas en el invierno y en el verano su sombra fresca nos da cobijo. Pasado glorioso el de la morera, mucho más modesta que el ficus, blando e imprevisible. La morera no es espectacular, pero en otros tiempos contribuyó a la riqueza regional como alimento exquisito del gusano de la seda; sus moras ácidas son deleite de chiquillos ávidos de aventuras en plena naturaleza; madera dura, elemento imprescindible de muebles creados para durar eternamente. Su tala viene siendo una manía demoníaca del Consistorio que prefiere plazas desnudas de vegetación donde freír huevos en la canícula que nos ha llegado: plazas de la Fuensanta, Martínez Tornel, Europa, Romea o Belluga, en Murcia, se convierten en auténticas sartenes intransitables.

El club de regatas en Santiago de la Ribera en los años sesenta. / Archivo TLM

Los locales se refrigeran, las bebidas se hielan, los aparatos de aire acondicionado vomitan aire caliente a las calles, los ventiladores hacen horas extraordinarias en los hogares; los baños se imponen, y un charco de agua en el campo se convierte de improviso en un paraíso de bañistas. Se pretende combatir el calor, hacer soportable el infierno. Pero hay que escapar. Al campo, al monte o mejor al mar, donde corre la brisa. El verano trae también las vacaciones, la paga extraordinaria, los turistas, los guateques o las fiestas de pueblo con la elección de beldades como reinas estivales, las tradicionales verbenas y el detestable encanto de las visitas imprevistas. Y tiene de bueno que si el calor abre la sed, los grifos de cerveza refrescan el gaznate. Con atractivos como esos se puede aceptar resignadamente la llegada de un nuevo verano. Una estación estival caliente, con botijo; por temperatura y ambiente político. Algunas primeras figuras están deseando la llegada del verano y sus calores para que se calmen los ánimos y las causas judiciales dormiten.

El Consistorio prefiere plazas desnudas de vegetación donde freír huevos en la canícula que nos ha llegado

Todo se inicia por San Juan, cuando junio da sus últimos estertores, noche de hogueras, cuando las ciudades palidecen, su vida misma se desvía hacia la periferia y todo adquiere cierta lentitud. Todo ha cambiado en cuestión de días, desde que los escolares han devuelto la vida a las calles y las playas comienzan a llenarse con sus gritos y juegos. Playas que, como no podía ser de otra manera, se convierten en objetivo prioritario de políticos aburridos, de torquemadas que quieren prohibirnos fumar a la orilla del mar. Nuevas modas en las que incluso las sombrillas son objeto de polémica.

Dos piragüistas en los años sesenta. / Archivo TLM

En días más sufridos y con menos quejas, el aire acondicionado era cosa de los americanos. Aquí, con la llegada de la canícula, con el sol a plomo, una vez terminado el curso escolar las familias se movilizan para afrontar un nuevo verano. Unas vacaciones mucho más breves que antaño. No, ya no son aquellas vacaciones de tres meses que nos acercaban a la naturaleza, al mar o la montaña. Unas vacaciones de veranos que iniciábamos como imberbes y de las que regresábamos con bigotes propios de carabinero.

Todo cambia, sí. La segunda vivienda es algo normal en nuestros días, pues ayer en estas calendas y para los menos, los veranos demandaban casita alquilada en el litoral o en los montes del Verdolay. Tiempos con estampas de motocarro cargado de enseres para el traslado y de modestos 600 con el agua del radiador hirviendo en lo alto del Puerto de la Cadena…

El verano ha llegado, comienza la hégira.