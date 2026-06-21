El mito cuenta que una actriz era tan, tan mala que, interpretando a Anna Frank en una obra de teatro, cuando los nazis aparecieron en escena el público se puso a gritar: «¡En el ático! ¡En el ático!». La anécdota no es cierta, porque en la obra sobre Anna Frank los nazis no aparecen en escena, pero nos queda en el imaginario esa foto de la propia Anna en sus páginas, mirando hacia arriba, diciendo que así era como quería verse en Hollywood mientras mezclamos la anécdota con ese rostro. La imaginación es malvada y poderosa: una imagen tan santificada, casi santurrona, de la mártir, cortocircuitada con una historieta tan malévola. Tampoco es que la propia Anna fuera esa aséptica niña que quisieron narrar. Mientras hablaba de su vida en el escondite y se preguntaba si estaba enamorada de Peter van Pelt, o reflexionaba sobre la esperanza en el futuro, también ponía a caer de un burro a su madre, se descubría los labios de la vagina o recordaba con arrobo erótico el deseo de besar y tocar los pechos de su amiga Jacque. A sus trece años, Anna sabía perfectamente cómo funcionaba la vida más allá de ese estrecho encierro de ocho personas y, seguramente, el diario le sirvió para no matar a nadie en los 761 días de clausura; porque hackeado yo por ese mismo humor negro no me la dejo de imaginar abalanzada sobre el cuaderno, escribiendo furiosamente: «Querido diario: voy a bailarme un zapateado para que nos descubran ¡porque no aguanto a esta gente!».

Un diario es una herramienta para hablar con nosotros y, a veces, nos deja en una posteridad un poco incómoda. Los míos son irregulares: una moleskine en la que a veces me tiro semanas sin escribir, y son una colección de pensamientos sueltos, listas inacabadas, dibujos y un intento de expresión educada de frustraciones y metas. Si alipori es morirse de vergüenza ajena , leyéndome me da esa sensación, pero es extraña, porque el pudor que siento es por el escrito propio. Podría defender cada una de mis líneas frente a cualquier tercero, pero no hay cosa más cierta que somos nuestros peores críticos.

Hay situaciones en las que es mejor, sin embargo, no dejar huella, así que no sé qué estaba pensando Leire Díez al apuntarlo todo. Se me vuelve a cortocircuitar la mente cuando me la imagino abalanzada sobre la libreta, con su pijama y su vaso de Cola-Cao, escribiendo eso de: «Querido diario: mañana es posible que tenga una reunión con P. S.». Sin duda es una manera muy hábil de cifrar un diario porque en este país todavía no hemos averiguado quién es M. Rajoy, así que P. S. puede ser cualquiera. Dicen que es Pedro Sánchez, pero cuidado con tomar este diario exclusivamente como un relato de la iniquidad perrosociata. Menciona a Santos Cerdán, al adjunto al antiguo fiscal general o a la directora de la Guardia Civil; pero asoman también Aznar o Feijóo, mezclados con componedores venezolanos, abogados trapisondistas, traficantes de droga, aviones sospechosos, el yerno arcada de Aznar, Agag, que se casó en aquella boda donde la mitad acabaron imputados y hasta el duque de Anjou, Luis Alfonso de Borbón, y su esposa, Margarita.

Todo lo que se cuenta en un diario no es verdad, ni tampoco todo es mentira, pero si vamos a entrar con el diario de Leire, deberíamos hacerlo a conciencia, a ver si el juez Pedraz se anima, y empezar desde abajo hasta llegar al ático. Se esconda quien se esconda.