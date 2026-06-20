Habitar el verde

Hay algo que hacemos casi sin darnos cuenta cuando viajamos. Además de visitar monumentos, museos o plazas emblemáticas, buscamos un parque. Un jardín. Un paraje donde sentarnos unos minutos y sentir que la ciudad suaviza su ritmo. Lo hacemos especialmente cuando viajamos con niños, porque sabemos que necesitan correr, tocar, explorar y jugar. Pero también por nosotros mismos. Porque, en el fondo, todos necesitamos un lugar donde respirar.

En muchas de esas escapadas hay algo que siempre me llama la atención. Allí, donde el invierno es más largo, donde la lluvia aparece con frecuencia y donde las temperaturas invitan menos al exterior que en nuestras latitudes, la gente parece haber aprendido a vivir más cerca de la naturaleza.

No esperan a que llegue el día perfecto. No necesitan un sol radiante para ocupar los parques, los jardines o los senderos urbanos. Simplemente salen. Pasean, leen, conversan, juegan con sus hijos o toman un café al aire libre, aunque sea durante unos minutos. Han incorporado esos espacios a su vida cotidiana de una manera que va mucho más allá del ocio ocasional.

Europa está llena de iniciativas que demuestran que otra relación entre ciudad y naturaleza es posible. El Hyde Park en Londres, el Tiergarten en Berlín, el Vondelpark en Ámsterdam o el Parc des Buttes-Chaumont en París son espacios que forman parte de la identidad de sus ciudades. No son simples complementos urbanos; son lugares donde la vida sucede. Donde se lee, se pasea, se conversa, se descansa y se juega.

Quizá por eso cada vez que viajo regreso con la sensación de haber descubierto algo valioso. No me refiero a un monumento ni a una recomendación gastronómica. Hablo de una forma de habitar la ciudad. De entender que los parques y jardines no son lugares a los que acudir de vez en cuando, sino escenarios donde transcurre parte de la vida.

La Ciudad de la Luz ofrece algunos de los mejores ejemplos. Los Jardines de Luxemburgo siguen siendo uno de esos entornos donde la metrópoli parece reconciliarse consigo misma. Allí conviven estudiantes, jubilados, familias, lectores solitarios y turistas sin que nadie parezca ocupar el territorio de otro. Las célebres sillas verdes dispersas junto a las fuentes o bajo los árboles invitan precisamente a eso: a quedarse. A detenerse. A recuperar una cierta lentitud que las urbes modernas parecen haber olvidado.

Y es que hay otra cuestión importante. Las zonas verdes no solo cumplen una función ecológica. Cumplen una función cultural y emocional. Nos recuerdan que la belleza también es una necesidad colectiva.

En Burdeos, por ejemplo, algunos jardines conservan todavía ese aire romántico heredado del siglo XIX, con senderos sinuosos, perspectivas cuidadosamente construidas y rincones que parecen pensados para el paseo pausado y la contemplación. Al recorrerlos uno comprende que la ciudad no solo debe ser eficiente. También debe ser hermosa. La belleza no es un lujo reservado a ciertos enclaves; puede encontrarse igualmente en un banco bajo un árbol, en una avenida arbolada o en un jardín diseñado para sorprender en cada estación.

Con el tiempo me he dado cuenta de que esa forma de relacionarse con la naturaleza se ha convertido para mí en una especie de suvenir. Un recuerdo que intento traer de vuelta e incorporar a mi propia vida. No siempre lo consigo. La rutina, las obligaciones y las prisas suelen imponerse con facilidad.

Tal vez la verdadera lección sea esa. No necesitamos esperar a estar de vacaciones para habitar esos espacios. No deberíamos reservarlos únicamente para los fines de semana o para las escapadas. Los parques, los jardines y las zonas verdes forman parte de la ciudad tanto como las calles o los edificios. Y quizá una de las mejoras más sencillas que podemos introducir en nuestra vida cotidiana consista precisamente en eso: concedernos más tiempo para estar en ellos.

Porque la naturaleza urbana no solo mejora las ciudades. También mejora nuestra manera de vivirlas.