El estilo Nerón

La masculinidad herida

Hace unas semanas escribí sobre el concepto griego de ‘thymos’: el orgullo y deseo de reconocimiento y honor, asociado tradicionalmente al hombre, que el filósofo Safranski considera la causa de todas las guerras. Cuando la energía del ‘thymos’ no logra ser canalizada, aparece el resentimiento. El ‘thymos’ humillado busca entonces lo que Peter Sloterdijk llama ‘bancos de thymos’: instituciones o ideologías capaces de almacenar y administrar esas energías de ira e indignación.

Históricamente, han existido dos ‘bancos de thymos’: el cristianismo y el marxismo, doctrinas en las que los individuos injustamente tratados podían depositar sus agravios acumulados con la promesa de la compensación divina o la revolución proletaria.

En el siglo XXI, las redes sociales han debilitado la posibilidad del ‘thymos’: todo es reacción sin reflexión, la cultura ha perdido su valor y la comparación permanente alimenta la frustración y las fantasías de revancha. Como respuesta a este problema, un nuevo ‘banco de thymos’ ha venido al rescate de la masculinidad contemporánea: los populismos y corrientes ultra, donde los afectados encuentran un enemigo común y la promesa de restauración de un orden perdido.

La insatisfacción masculina parece ser la pandemia de nuestro tiempo. Solo así se explica el auge de movimientos reaccionarios y antifeministas como la tendencia viral estadounidense que pide revocar el voto femenino, ‘Repeal the 19th’. Sus defensores afirman que las mujeres votan de forma “emocional” y las señalan como responsables de las victorias del partido demócrata. Su propuesta: devolverlas a 1919, instaurar el "voto por hogar" y que el cabeza de familia ejerza su derecho por ellas. El sueño de la razón -y el ‘thymos’ humillado- produce monstruos.

Sábado 13. Mi Imperio Romano

Hace un par de años, fue tendencia mundial una teoría que aseguraba que los hombres fantasean con el Imperio Romano más a menudo de lo que cabría esperar. Al parecer, la Roma patriarcal es algo que les obsesiona, un pensamiento recurrente que emerge cuando dejan su mente divagar (de camino al trabajo, en el Mercadona, al afeitarse…). Hasta ahora, esta ocurrencia me parecía una chorrada mayúscula, pero mi opinión ha cambiado coincidiendo con los fastos por el 80 cumpleaños de Donald Trump.

Domingo 14. Morituri te salutant

Para gloria de su hegemónica figura, el ‘imperator’ MAGA ha convertido la Casa Blanca en un circo romano con un cuadrilátero de 60 millones de dólares y una legión de gladiadores dispuestos a verter su sangre en la arena (o en la lona). El estilo Nerón —personaje célebre por sus excesos, incompetencia y despotismo— goza hoy de una revitalizada popularidad. Una forma de entender la política caracterizada por la excitación permanente (hiperactividad de titulares y reels), la erosión de los mecanismos de control al poder y el matonismo como forma más eficaz de diplomacia. Trump no toca la lira, pero sus excentricidades y delirios superan a los del Tirano de Roma.

Lunes 15. Topuria

La cara destrozada de Ilia Topuria abre los informativos. Mi compañero, apurando el café, dice resignado: "Si hubiéramos apostado ayer 100 euros contra Topuria, habríamos ganado 350. Estaba cantado: un español de origen georgiano, inmigrante en tierras norteamericanas, contra un estadounidense que representa la fuerza del Imperio, con Trump sentado en primera fila".

Mike Tyson dijo una vez que "todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la boca". En este caso, me temo que el plan fue ejecutado por todos tal y como estaba previsto.

Martes 15. Bajonazo mundial

Me da pena reconocerlo, pero el 0-0 de La Roja contra Cabo Verde me ha recordado a esas pachangas de barrio que juegan solteros contra casados.

Miércoles 17. Mi tesorooo

Leo un titular de Niña Pastori que desata en mí un sentimiento reptiliano de envidia y me hace salivar como a Gollum ante el anillo: "Soy serena y tranquila de siempre. Tengo paciencia".

Jueves 18. Ojalá fuese IA

En pleno mes del Orgullo LGTBIQ+, el diputado de VOX Antonio Martínez Nieto proclama en la Asamblea regional que «la ideología de género atenta contra la naturaleza humana» y abomina contra ‘el comunismo’ por «sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos». El ‘catálogo de trastornos’ al que se refiere el diputado de Abascal es el manual diagnóstico DSM que, hasta 1973, consideraba la homosexualidad una enfermedad. Primero, ser gay fue pecado; después, un delito; y finalmente, un trastorno psiquiátrico. Quienes fantasean hoy con derogar derechos conquistados con tanto esfuerzo, reabren la puerta hacia oscuros lugares que legitiman la exclusión y la deshumanización. Terrorífico.

Viernes 19. Dudo, luego pienso

"La duda no es un estado especialmente agradable, pero la certeza es un estado ridículo", Voltaire.