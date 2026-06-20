Descubriendo El Aleph

En la historia de la literatura siempre hay sorpresas, de diversa índole y recorrido. Están, por ejemplo, las obras que algunos autores han considerado lo mejor de su producción y, sin embargo, no han sido especialmente recordados por ellas. Ejemplar es, al respecto, el caso de don Miguel de Cervantes con Los trabajos de Persiles y Segismunda. El universal escritor consideraba que era su obra maestra, el tiempo y la vida sentenciaron otro nombre para su inmortalidad. Por otro lado, encontramos determinados autores que con el paso de los años conocen el letargo —justificado o no— de sus obras; y otros que son encumbrados —tras un periodo de minorías— hasta el paraíso fulgurante de los escogidos, por diversas razones. Ahí está el controvertido italiano Gabriele D´Annunzio que ha sido tan aclamado como rechazado a lo largo del último siglo. En diferentes ocasiones he manifestado mi opinión acerca de como en el arte y en la historia suelen estar instaurados y aceptados determinados nombres a modo de ‘totems sagrados’, muchos con evidentes motivos; otros, no tanto. La cosa es que nunca sabemos muy bien el rumbo que van a tomar las cosas, la historia y los nombres que la forman, especialmente, cuando nosotros ya no estemos presentes.

En mi personal relación con libros y autores destacados, llevo años (consciente de que no me alcanza el tiempo para todo) seleccionando escrupulosamente qué leer y tratando de saldar algunas de las deudas pendientes. De esta forma, me he sumergido en los últimos tiempos en la prosa —excelente— de Carmen Laforet, Gabriel Miró o Marcel Proust, entre otros. Y dentro también de este grupo vuelvo siempre a un titán de las letras que está presente en mi vida desde hace décadas; pero de forma intermitente. Autor de culto para muchos, incomprendido por otros, tremendamente aplaudido y celebrado por la mayoría (con un gran auge en las últimas décadas). El argentino Jorge Luis Borges es un escritor apasionante, extraño y cautivador. Gozó siempre de gran reconocimiento y admiración; sin embargo, muchos (especialmente en su propio país) trataron de opacar y minimizar su figura por su manifiesto talante conservador, por sus «influencias extranjeras», o por el propio perfil que el intelectual creó y proyectó sobre sí mismo. Borges es, a día de hoy, el más celebrado y universal de los escritores argentinos, y muchos fueron los que en su tierra llegaron a la excelencia literaria. El paso del tiempo lo ha encumbrado aún más, siendo descubierto y admirado por nuevas generaciones entusiastas de su legado. Este año, que se cumplen cuarenta de su óbito acontecido en Ginebra en 1986, su país natal y el mundo literario en general, se estremecen recordando su figura y obra de diferentes formas. Muchos somos los que guardamos la misma imagen del gran intelectual argentino: ciego y nimbado por ese aspecto de venerable sabio. Pero también es muy significativo que su voz esté entre las más reconocidas de los escritores del siglo XX. Borges fue un gran orador, pasaba de la escritura a la oratoria con una facilidad extraordinaria. Junto a su puesto de director en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (que cesó como consecuencia del ascenso del peronismo ante el que siempre se manifestó muy contrario), desarrolló, también, una gran labor como profesor y conferenciante. Muchas de estas clases fueron grabadas, recopiladas y difundidas posteriormente. Solía decir que lo que de verdad le interesaba era trasmitir su amor por la literatura y no meros datos (aunque tenía una memoria sorprendente y trasmitía, al hablar, la sensación de haber leído todos los libros de mundo). Utilizaba en sus charlas una clave alejada de la solemnidad y del dogmatismo. Borges es de esos raros escritores que no cultivaron el género de la novela, dándose el lujo de prescindir de ésta y repartiendo su obra entre la poesía, el ensayo y sus extraordinarios —y muy celebrados— cuentos. Otro argentino ilustre, Mújica Lainez (Manucho), del que ya les he hablado en otras ocasiones, compartió amistad, a lo largo del tiempo, con el autor de Ficciones. Ambos tenían un origen aristocrático y un firme antiperonismo que los unía. Confesaba éste, con naturalidad, como tuvo que hacer un gran esfuerzo, en su juventud, por no imitar el estilo de Borges.

Se despidió este genial intelectual —eterno candidato a un Premio Nobel de Literatura que nunca llegó y siempre mereció—, cuando yo era un niño de apenas cuatro años. Y ahí reside parte de la grandeza del arte: ilumina siempre más allá de la muerte, abre puentes intergeneracionales entre personas dispares y ayuda al encuentro fecundo. Disfruten del dominio perfecto del lenguaje de este escritor inmenso, sumérjanse en su inquietante mezcla de realidad y ficción, para encontrar, tal vez, ese sótano literario donde todo un universo nos aguarda.