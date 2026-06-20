45 municipios y una Región desesperada

No, no es el título de un libro de poemas, sino un intento de radiografía de una comunidad autónoma que jamás tuvo identidad autonomista, y que era mucho más feliz siendo una provincia con su hermanastra manchega como pareja, hasta que descubrió que ni Albacete ni Almería querían juntarse con nosotros ni para ir al cuarto de baño.

De pronto nos convertimos en Comunidad Autónoma uniprovincial, un título que a fecha de hoy, seguimos sin saber para que nos vale salvo para mantener a un puñado de representantes que llevan décadas sin ser capaces de controlar a ningún gobierno autonómico, convirtiendo la Asamblea en una especie de oficina de empleo de lujo, y que lo único que consigue es un par de veces al mes, que alguna de sus señorías nos haga sentir avergonzados por sus ideas en los noticieros nacionales.

Lo único que nos salva como región es nuestra municipalidad, a pesar de seguir siendo ninguneada y despreciada por la propia Comunidad Autónoma en materia de financiación, gracias a Alcaldes y Alcaldesas comprometidos, haciendo muchos de ellos quenuestras calles, plazas y barrios, sean un lugar mejor.

Somos, la provincia de Murcia, un ejemplo en materia municipal, con más de un millón y medio de habitantes tenemos solo 45 municipios, donde pedanías y pueblos con miles de habitantes, y a kilómetros de distancia de su municipio de referencia, no tienen apenas cobertura administrativa y una capacidad económica marginal (La Manga, Corvera, El Palmar, etc. etc.) para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, Burgos provincia, tiene poco más de 350.000 habitantes, menos de un cuarto que nosotros, en cambio, cuenta con 371 municipios, casi diez veces más.

Cuando uno ve el trabajo de sus alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas, muchos de ellos sin dedicación ni parcial ni exclusiva, compaginando su trabajo con sus responsabilidades públicas, y echa un vistazo a la Asamblea o a los terceros escalones de la administración regional, es más fácil comprender por qué muchos de estos representantes municipales, están al borde muchas veces de un ataque de nervios.

El título de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (la enésima puñalada histórica a Cartagena) nos vino grande, tanto que hemos sido incapaces de actualizar nuestro propio Estatuto al siglo XXI, más aún, tengo razones fundamentadas y hemeroteca, para demostrar que incluso muchas de sus señorías no se han leído, mucho menos aprendido, los 55 artículos que componen nuestra Ley Orgánica.

Por desgracia para nuestro futuro, los municipios apenas tienen capacidad de decisión legislativa en el conjunto de la región, hay mil decisiones que nunca contaron con los municipios y que les afectaron y afectan directamente, mayor desprecio es imposible, y es que optar por seguir siendo pedigüeños o pedir favores dependiendo del color político, lo único que hace es debilitarnos como región y arrinconarnos en la confrontación entre municipios. La actual política municipalista, fomentar la pelea dialéctica y enfrentar al último con el penúltimo para ver quien conduce el coche escoba de la región, es la metáfora perfecta de nuestro futuro como autonomía.