«Lo terrible es que, tras la manipulación de la verdad pública, comencemos a falsear también la personal, la íntima, y hagamos de nosotros mismos y de nuestra vida una escueta biografía soportable»

A veces veo vivos, hombres mayores, destruidos y lúcidos, que no son de este mundo, que no son de este siglo, que casi no quieren ya estar aquí y son capaces de decirse a sí mismos delante del espejo: «Me cansé de esta mierda hace mucho». Los veo de pie, agarrados a una barra metálica en el Metro o sentados en el autobús o el tranvía como esos muñecos de porcelana que tienen los ojos terriblemente fijos y no se sabe bien qué es lo que miran, o haciendo cola en los ambulatorios del seguro para que les renueven la receta electrónica con una paciencia inagotable y perfecta.

Se mueven, hablan muy poco...

Los veo en despachos, aulas, centros de día, donde todo es de plástico, y en los parques mirando palomas con anemia, y en bares en los que las tapas de patatas bravas apenas saben a nada y los cruasanes parecen ortopédicos, o en tiendas llenas de objetos que no recuerdan haber deseado nunca y tienen una bonita vaca de cartón en la puerta y ellos se han metido allí por curiosidad o por error. Se mueven, hablan muy poco, cumplen horarios, celebran los días de guardar... hacen todo eso sabiendo que la muerte existe y que existen también muchas cosas hermosas y muchas cosas terribles, pero que pasan por la Tierra como si nunca ocurriera nada y su deber fuese fingir que les gusta esta vida que alguien ha preparado para ellos sin que hayan firmado jamás el contrato que les obliga a asumirlo todo como en realidad es, todo como en realidad es, todo como en realidad es; un contrato que les ata a aceptar algo que no quieren ya aceptar. Poseen contraseñas, carnés de conducir, opiniones espesas que ya no son como de usar y tirar y con las que sobreviven todavía.

Sí, a veces veo vivos, esa clase de vivos. Los reconozco porque parecen haber llegado tarde a sí mismos. Porque se les cae una lágrima encima de un mosaico. Porque se sienten solos y apenas sonríen. Porque tienen prisa y dudan de todo. Porque miran como si el mundo estuviese ya roto, y es verdad que para ellos lo está.

Se quedan quietos

A veces veo vivos esperando un semáforo para poder cruzar. Se quedan quietos mirando al suelo o al cielo como si recordaran algo urgente y precioso que no tiene nombre, que es muy difícil de decir con palabras, tan difícil como explicar el sabor del vinagre moviendo solo las manos. También los veo mucho en el supermercado haciendo compras minúsculas, detenidos, absortos frente a una estantería de productos lácteos o apoyando la frente en el armario acristalado de las bebidas frías. Cierran los ojos nueve segundos y, cuando los abren, parecen haber vuelto de muy lejos, como de otro planeta.

Están vivos, sí, pero llegan a casa cansados de morir. De morir esa muerte que no duele, que no pregunta, que les permite seguir funcionando para comprar y votar todavía más y poner el parte en la tele a las nueve en punto de la noche. Saben que estar vivo exige una cortesía constante con el mundo, decir sí cuando esperan que digas sí o hacer mucho que no con la cabeza cuando no entienden nada o cuando les da vergüenza hablar.

Me pongo a mirarlos

A veces veo vivos, esos vivos, y me pongo a mirarlos con una ternura cenobítica, casi dolorosa, y siento que sus vidas son un estado demasiado estable. Que están llenas de facturas, rutina, miedo, ruido y fotografías amarillas guardadas en una carpeta azul de papel. Algunos de ellos te dicen en sus ojos que la gran epidemia de nuestro siglo es vivir sin estar del todo. La gran epidemia es que todo funcione menos algo esencial que no aparece nunca en las noticias ni en los relojes ni en las pantallas de los aparatos inteligentes, ni siquiera aparece en los apocalipsis de las series y de las películas clónicas que echan en streaming. La gran epidemia es que la existencia esté gestionada como una gran empresa de objetivos muy tristes: llegar ilesos al jueves por la tarde para ponerse la inyección, no discutir demasiado, no pensar demasiado, no llorar demasiado. Una empresa cuyo éxito es irrevocable. Una empresa dirigida por aprendices mediocres de la solemnidad que están convirtiendo los días en trámites y la ilusión en una sala de espera mal iluminada. Una inmensa empresa dirigida por jefes sin altura ni escrúpulos que improvisan y se contradicen y que están convirtiendo la vida en una rutina desgastada.

Vivir de verdad

Para ellos, hoy en día, vivir de verdad, estar despierto todo el rato es poco rentable y casi plúmbeo y monocorde. Vivir de verdad genera preguntas, renuncias, decisiones, trampas, explicar y explicarte hasta la saciedad. Obliga a mirar de frente cosas que no caben en los horarios. Por eso no sorprende en absoluto que muchos prefieran esa anestesia moral e intelectual, suave y acolchada, que postula tanto la publicidad. Esa especie de muerte sin drama ni relato. Quizás la verdadera noticia sea que no estamos viviendo del todo y que la abulia moderna es educada, entra en nosotros sin ruido, se instala poco a poco mientras aceptamos tantas cosas que no nos importan ni conciernen.

Sin embargo, de vez en cuando aparecen en ellos brotes aislados de vida verdadera. Alguien se queda quieto en mitad de una avenida y se mira las manos como si acabara de recordar que él mismo existe. O alguien se emociona sin motivo y hasta puede que llore de alegría. O escribe con espray en una tapia muy blanca: «Ocultar la verdad ante muertos que viven. En eso consiste todo y funciona».