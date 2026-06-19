Opinión | La perdición
A los feos les gusta serlo
El que es feo es porque quiere. Ser feo no es una condición física sino moral (hemos visto últimamente fotos de investigados e investigadas por corrupción que ponían la carne de gallina). No existen los feos sino el feísmo. De hecho hay una porción de gente que hace todo lo que está en su mano para ser fea con ganas, si la naturaleza no la ha agraciado con el don de la fealdad.
Sigo en Instagram a un señor inglés que es deforme en todas las partes de su cuerpo por una enfermedad rara parecida a la elefantiasis, pero también resulta estiloso, con gusto exquisito. No es feo, porque no quiere serlo. No quiere lástimas ni mentiras piadosas y se nota. Es en verdad un caballero elegante, que transmite armonía y belleza aunque su físico no ayude. Diría más, es un arbitro del refinado vivir dentro de circunstancias personales angustiosas (que pueden incluir la pobreza: ser pobre no excusa de ser feo).
En el Congo hay una gran sociedad de dandies pobres y negros llamada Le Sape, y los sapeurs necesitan varios meses de sueldos de hambre para poder comprar unos zapatos. Son exquisitos porque está por encima de sus posibilidades, que es la única condición necesaria para resultar exquisito. De una realidad vital inquietante hacen un arte ("el orgullo que nace de la humillación", titulaba acertadamente un periódico). Y luego vemos aquí a muchos que lo tienen todo y cuya garantizada fealdad revela que son unos degenerados.
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