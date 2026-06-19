Entorno prevaricador

Mira que estamos acostumbrados a que el Gobierno salga por peteneras con tal de no reconocer que lo están haciendo muy mal, rondando muchos de los suyos el delito. La respuesta fue, al principio, la fachosfera, los seudomedios y el fascismo. Como eso ya no cuela, como lo prueban tanto las urnas —perdiendo todas las elecciones autonómicas— como las noticias de los medios de comunicación —que al no estar subvencionados, no tienen que alabar al Gobierno ni ocultar sus errores—, a esos periodistas libres se les unen las investigaciones de otras instituciones también decentes como son la Fiscalía anticorrupción, la Policía y la Guardia Civil, a pesar de que sus jefes no están por la labor, al deberles sus puestos al Gobierno.

Los investigados se amparan en que se les tiene manía, como de niños pequeños se tratara. Si realmente fuera así, no se negarían a contestar a las preguntas de las acusaciones y de los jueces, pues solo responden a las que están ya preparadas de su abogado. El que nada teme nada oculta. A pesar de existir múltiples indicios de delitos de las manos derechas, familiares y hasta de quien era referencia moral del presidente del Gobierno, no lo reconocen. Y cuando sean condenados uno tras otro, como lo fue el fiscal general del Estado, no sé qué excusa va a poder poner el Gobierno y sus socios o cooperadores necesarios del desgobierno. Los jueces, los fiscales, los periodistas de verdad, junto con la Policía y la Guardia Civil, están luchando contra la corrupción, y de eso se da cuenta todo el mundo menos el Gobierno, o mejor dicho, no quiere darse cuenta, pues aplican eso de que mientras rula no es chamba, es decir, dame pan y dime tonto. O lo que es lo mismo: voy a exprimir la ubre mientras haya vaca.

Y el colmo de los disparates es lo que dicen los oscares del Gobierno, que ambos están desde luego para ser premiados con un Oscar de Hollywood. Dice el obediente López, con su verborrea pelotera y necesaria para seguir de ministro, que «hay jueces que prevarican, y si no son ellos, son algunos de su entorno» (sic). Vamos a ver, ¿me quiere usted explicar como un entorno de un juez puede prevaricar? Si por «entorno» se entiende ese sustantivo que significa ambiente o lo que rodea a alguien o a algo, no lo entiendo. El único que puede prevaricar, ya sea por una resolución injusta a sabiendas de que lo es, o por ignorancia inexcusable de la ley, es quien la dicta, es decir, el juez, pero no su pareja, hijos, hermanos o demás familia o amigos. El disparate es tan grande como la cara que pone al decirlo, pero si no lo dice el jefe, lo puede destituir. Pero si fuera «en torno», menos aún es posible, porque significa «alrededor de», por lo que tampoco encaja en absoluto en la definición de prevaricación, pues la providencia, el auto o la sentencia que emite una autoridad judicial, es responsabilidad suya y nada más que de él, y por supuesto no lo es de los que están a su alrededor, ni siquiera del letrado de la administración de justicia que da fe de esa resolución.

No le conviene al Gobierno reconocer que se acabó ya todo. Se metió en la cueva del lobo con sucesores de etarras, antiespañoles e independentistas, que rechazan a España, pero viven de ella. La diputada Nogueras le pide al Papa que hable en catalán y se lo dice en inglés, y no en latín, que sería lo correcto, ya puesta a ser provinciana. Ellos y la corrupción los enterrará. Por eso, no entiendo que usen argumentos como el de Oscar López, que como le falta valor, no da nombres, aunque se sabe que se refiere a los magistrados que están investigando a sus colegas. Pero claro, eso le asegura que el número one no se lo cargue. A los ministros —entre los que se encuentran dos jueces, que no entiendo cómo ni dimiten ni siquiera dicen nada cuando otro ministro dice que los jueces prevarican (quién los ha visto y quien los ve)— se les unen algunos tertulianos que hacen méritos, justificando lo injustificable, e incluso afirmando que García Ortiz fue condenado sin pruebas, como si fueran jueces de carrera que han visto todas las pruebas del caso. Más fanático no se puede ser, pero ya cambiarán de opinión cuando vean en un futuro cercano que no ha servido para nada sus esfuerzos, porque se acabó el sanchismo. Si amaran de verdad al socialismo, no defenderían a este Gobierno ni un minuto más.