Enséñame a pensar

Si quisiera hacer balance, este final de curso sin duda me quedo con la redacción que hizo mi hija sobre cómo era ser mujer en los tiempos de sus abuelas y míos, y de cómo se veía ella en el futuro. Me sonó a propaganda feminista, del estilo «los hombres al rincón y las mujeres al camión», y de hecho, pensé cómo la profesora le pedía semejante esperpento para una redacción.

Y sin embargo, lo que leí me hizo verme pequeñita y sepultada bajo mis propios prejuicios: es importante que se visualice en el futuro, y una estupenda forma es preguntar a su madre y a sus abuelas cómo les fue a ellas. Por lo que leí despues, mi madre y mi suegra habían desempolvado las historias de sus tiempos, seguramente sin saber que sus confesiones iban a ser directamente plasmadas en la redacción del cole.

Con extrema sencillez, contaba las dos Españas que convivieron en el siglo pasado, que por una vez no eran la de los rojos y la de los nacionales, sino la de mi madre, su abuela Maribel, una niña de la capital que tuvo el privilegio de ir al colegio, estudiar piano en el conservatorio y terminar siendo profesora -precisamente en su colegio de ahora-, y la de mi suegra, su abuela Maria Eulalia, de Cabezo de Torres, a la que sacaron de la escuela a temprana edad para apuntarla a costura.

Lo bonito del asunto es que no se quedó en salir del paso, sino que supo ver las dificultades de la abuela Maribel, que llegaba a estudiar más de ocho horas diarias desde pequeña, para poder sacar sobresaliente y así ganar su beca, hasta terminar su carrera. Y que Maria Eulalia había sido una mujer adelantada a su tiempo, que en el bajo de su casa había montado una tienda de regalos, por la que pasaron todas las parejas de novios de su pueblo a poner su lista de bodas. Y todo mientras su marido le preguntaba que para qué quería trabajar.

Dos realidades distintas, la urbana privilegiada y la rural que se abría paso a pulmón, pero unidas por la misma fuerza vital.

Y entonces, el texto llegaba a mí. Mi hija escribe que yo tuve más libertades, que estudié Derecho y ejercí como abogada, pero añadía una frase que me dejó helada: «Pese a ser abogado, tuvo que dejarlo para poder dedicarse a mis hermanos y a mí, además de a la casa, por esta razón se está sacando una oposición». Siempre les digo que la verdad reluce. Me vinieron a la mente todas las veces que hablo de la oposición como algo para mejorar, que valdrá la pena, que patatín patatán. Claramente no se lo había tragado en ningún momento, y ella también sabe que el verdadero motivo es recuperar mi vida profesional, por muy satisfactoria que haya sido mi faceta de madre y las mil veces que lo volvería a hacer. Verme radiografiada a través de sus ojos fue un impacto tremendo. Y si te digo la verdad, fue una satisfacción ver que ella sabe que el camino de una madre nunca se detiene, y que reinventarse es también una forma de resistencia.

Mi hija concluía diciendo que hablar con nosotras le ha hecho ver la suerte que tiene por estudiar en igualdad, pero, sobre todo, que comprende que esa igualdad no llovió, sino que fue el resultado de la lucha personal de sus abuelas y de su madre.

No sé qué querrá ser de mayor, pero saber qué pensamientos pasan por su cabeza me confirma que el objetivo está cumplido: está aprendiendo a pensar.