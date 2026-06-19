Los bonsais y Felipe González

Pedro Sánchez regaló al papa León XIV, en su reciente visita, un bonsái de olivo español. Siento curiosidad por saber quién se encargará de cuidarlo y también si la elección del regalo fue del propio presidente o inspiración del expresidente Felipe González, gran amante del arte del bonsái (aunque no tanto del actual inquilino de La Moncloa).

La relación de Felipe González con el mundo del bonsái queda reflejada en la serie documental La última llamada, que repasa algunos de los momentos más relevantes de los mandatos de cuatro presidentes del Gobierno. Una serie muy interesante y recomendable que, de forma ágil, recorre las etapas de González, Aznar, Zapatero y Rajoy. En ella se cuenta que la afición de Felipe González por el bonsái nació durante un viaje oficial a Japón. Allí adquirió un bonsái-granado y comenzó a interesarse por los cuidados necesarios para mantenerlo con vida. Aquel episodio fue el origen de una pasión que perdura hasta hoy y que, además, le sirvió como refugio para evadirse de la presión política.

Cuando dejó la presidencia española, Felipe González donó su colección de bonsáis, ahora expuesta al público en el espléndido Jardín Botánico de Madrid.

De la cultura japonesa no solo hemos traído bonsáis. También hemos importado muchas manifestaciones culturales que no dejan de ganar adeptos como el entretenimiento —el anime o el manga—, la gastronomía —con restaurantes japoneses y productos en la mayoría de supermercados—, el té, las artes marciales, la estética…

Con motivo del Mundial de Fútbol y tras el encuentro de Japón contra Países Bajos, los aficionados nipones comenzaron a recoger la basura de las gradas en bolsas de color azul que previamente habían ondeado para animar a su equipo. Dejaron todo impecable. Una muestra ejemplar de civismo nipón que no nace por casualidad sino de su cultura. En los colegios japoneses no hay personal de limpieza y son los propios alumnos quienes limpian las aulas. Ya, desde bien pequeños, aprenden que los espacios públicos son de todos y que entre todos deben cuidarlos.

Y ahí está, probablemente, la enseñanza más valiosa. Lo más interesante no es el minúsculo arbolito en sí, sino los valores que hay detrás. El cuidado, la paciencia, la responsabilidad y el respeto por lo que compartimos.

Deberíamos importar también esa máxima zen "si no es justo, no lo hagas". No parece una mala guía para la vida cotidiana. Tampoco para la política.