Cuando aprendí a sentarme como un hombre

No recuerdo quién me enseñó a sentarme como un hombre. Tampoco quién me enseñó a caminar, fumar, mirar o reír como un hombre. Lo que sí recuerdo es haber aprendido muy pronto que existía una forma correcta e incorrecta de hacerlo.

Nadie me entregó un manual. Nadie me explicó qué significaba ser hombre. Sin embargo, fui aprendiendo: observando, imitando, corrigiéndome y siendo corregido. Aprendí a través del cuerpo.

Soy de Cartagena y llevo casi treinta años viviendo en Murcia. Lo digo porque la masculinidad no se aprende en abstracto. Se aprende en lugares concretos, con voces concretas, en patios, rampas, aulas, calles, barras de bar y frases que parecen simples vulgaridades hasta que uno entiende que también ordenan el mundo.

Durante mucho tiempo pensé que aquello formaba parte natural del crecimiento. Hoy creo que estaba aprendiendo otra cosa: una determinada coreografía y actitud corporal de la masculinidad. Una forma concreta de sentarse, ocupar el espacio, mover las manos, sostener la mirada o modular la voz. Como muchos hombres homosexuales de mi generación, aprendí pronto a observar mi propio cuerpo como si estuviera sometido a una evaluación permanente.

No porque alguien me lo ordenara explícitamente, sino porque comprendí muy pronto las reglas del juego. Y cuando uno las comprende a los once años, suele intentar sobrevivir a ellas.

No recuerdo aquellos años con rencor, pero sí algunas escenas.

Recuerdo bajar por la rampa accesible que conducía a las aulas mientras algunos compañeros descendían por las escaleras paralelas. Yo caminaba hacia abajo y ellos iban golpeándome la nuca con pequeñas collejas al pasar. Una detrás de otra. Como quien recuerda constantemente a alguien que ocupa un lugar diferente.

¿Cómo no iba a aprender a vigilar mis gestos? ¿Cómo no iba a intentar parecer más masculino si había comprendido que ser diferente tenía consecuencias?

Otro día algunos compañeros me empujaron desde un patio a otro. Recuerdo la caída, el miedo y terminar en el despacho del director. Don Ramón, mi profesor de Literatura, me hizo una pregunta que nunca he olvidado:

—¿Estás herido físicamente o en tu honor?

Yo no supe qué responder. Solo lloraba.

Años después, fue él quien me dijo por primera vez que tenía madera de escritor. Entonces no entendí la importancia de aquella frase. Hoy creo que ambas conversaciones, separadas por el tiempo, hablaban de la misma herida.

También aprendí que la autoridad masculina se decía muchas veces a voces, con frases burdas como «cuando me sale de la polla» o «aquí mandan mis cojones». No eran solo tacos. Eran declaraciones de poder: una forma de marcar territorio y recordar quién podía mandar sin pedir permiso.

Frente a ese lenguaje, quienes no encajábamos del todo aprendíamos otra cosa: a no habitar el cuerpo de cualquier manera. Comprendí que algunos gestos podían leerse como una señal de diferencia. Así que aprendí a ocupar más espacio, endurecer el gesto y vigilar la voz. Aprendí, en definitiva, a representar una masculinidad aceptable.

Durante años pensé que estaba aprendiendo a ser un hombre de verdad. Con el tiempo comprendí que hombre ya era. Lo que estaba aprendiendo era una versión concreta de la masculinidad para resultar aceptado. Porque no es lo mismo ser hombre que representar la masculinidad.

Nunca he querido dejar de ser hombre. Nunca he sentido conflicto alguno con mi cuerpo ni con mi condición masculina. Lo que sí he cuestionado son las atribuciones que históricamente hemos asociado a la masculinidad: la dureza emocional, la contención afectiva, la demostración constante de fortaleza o la vigilancia de cualquier gesto que pudiera interpretarse como femenino.

A veces me pregunto si buena parte de lo que llamamos masculinidad no consiste simplemente en todo aquello que se diferencia de la feminidad. Y si eso fuera cierto, qué construcción tan pobre sería. Como si la sensibilidad tuviera género, la ternura tuviera sexo y determinadas formas de expresarse pertenecieran exclusivamente a la feminidad.

Basta observar el mundo para descubrir que existen hombres heterosexuales extraordinariamente sensibles o expresivos, igual que existen mujeres que jamás han encajado en los modelos normativos de feminidad.

Entonces, ¿qué nombramos realmente cuando hablamos de masculinidad? Quizá no hablamos de una condición natural, sino de una representación aprendida que repetimos tantas veces que acabamos confundiéndola con nuestra propia naturaleza.

Por eso me interesa tanto el cuerpo. Porque muchas cosas importantes no llegan primero a través de las ideas, sino de la experiencia corporal. Nuestro cuerpo aprende antes que nuestra conciencia qué gestos generan aprobación, qué comportamientos conviene evitar y qué partes de nosotros es mejor ocultar.

Quizá por eso el Orgullo LGTBIQ+ siga siendo necesario, también en Murcia. No solo para reivindicar derechos o denunciar discriminaciones, sino para preguntarnos cuánto de la forma en que habitamos nuestros cuerpos nos pertenece realmente y cuánto responde a expectativas aprendidas. Porque mientras una persona joven siga corrigiendo su manera de sentarse, de hablar, de caminar, de mirar o de reír para no ser señalada, todavía habrá algo importante que reivindicar.

Después de tantos años intentando aprender a sentarme como un hombre, terminé comprendiendo que lo único que me habían enseñado era una manera concreta de parecerlo.

Y quizá la verdadera libertad llegó el día que dejé de preguntarme cómo debía sentarme y empecé, simplemente, a sentarme como me sentía.