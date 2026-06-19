Dolor de barriga, noches en vela, cansancio acumulado, alguna que otra náusea… No, no es que me esté poniendo malo, son los típicos síntomas del mal del estudiante que ha hecho estragos en los miles y miles de bachilleres que estos días se han examinado de la PAU.

Enfrentarse a un examen es una de las bombas emocionales más intensas que podemos experimentar, más si cabe cuando somos jóvenes. El miedo a fallar y a ser juzgado, a no cumplir con las expectativas y, sobre todo, a la presión social que supone ser comparado constantemente con los demás, dispara los niveles de cortisol y adrenalina en nuestro cuerpo.

Vivimos en una sociedad especialmente competitiva donde los números, estadísticas y rankings determinan quién eres y para qué sirves. Desgraciadamente, cada vez con mayor frecuencia, el ser humano tiende a ser considerado un simple eslabón dentro de una gigantesca cadena de montaje, que no dudará en reemplazarte si no eres capaz de soportar la presión y cumplir con las expectativas.

Un proceso de deshumanización del trabajador que ya plasmó a la perfección el maestro Chaplin en su obra maestra Tiempos modernos, hace casi la friolera de cien años. Una sociedad que mide a las personas por su capacidad de producir, priorizando el dinero a la vocación.

Afirmo esto por todos aquellos jóvenes que, habiendo alcanzado la excelencia, un cum laude, un 14 sobre 14, la perfección, deciden apartarse del guión y estudiar la carrera que realmente les apasiona y llena por dentro, en lugar de plegarse a las expectativas del sistema y rentabilizar esa excelencia en la cadena de producción.

Presuponemos, o mejor dicho, presuponen, que un chaval que ha sacado un 14 como nota final (en este caso, un 13,891: mi sobrino) debe estudiar una de esas carreras con salidas que le aseguren el futuro y una buena nómina a final de mes. Por eso, a día de hoy, me parece un auténtico acto de resistencia y rebeldía cursar una carrera como Historia del Arte simplemente porque te da la gana y te apasiona, teniendo un expediente a poco más de una décima de la perfección y anteponiendo, así, el corazón y los sentimientos a los dictados de la razón.

Los sueños no entienden de algoritmos ni hojas de cálculo; por eso animo a todos nuestros jóvenes a perseguirlos y estudiar aquello que realmente les gusta y apasiona. A lo mejor no se hacen millonarios, pero, sin duda, ganarán en calidad de vida, salud mental y, lo más importante, serán felices.

¡Bravo, Pedro, por ese 13,891 y alcanzar la perfección! Porque la verdadera perfección no es solo cuestión de una nota, sino la libertad de elegir y decidirte por aquello que realmente te apasiona y hace feliz.

Te queremos.