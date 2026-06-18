Volver a Gaza, volver a la foto

La frontera más cómoda de Occidente flota, parpadea en la esquina superior de la pantalla. El navegador me ofreció recuperar la sesión anterior. Acepté. Regresaron correos, lluvia, una habitación y una fotografía de Gaza. Un hombre sostenía un cuerpo bajo una manta. El trabajo y la muerte ocupaban el mismo tamaño. La imagen me devolvió a la foto que Paul Hansen tomó en Gaza en 2012. Unos hombres llevaban los cuerpos de Suhaib y Muhammad, dos hermanos muertos tras un ataque israelí contra su casa. Ganó el World Press Photo. El mundo la miró, discutió la luz y siguió adelante. Qué bien sabemos encuadrar aquello que no sabe impedir. Imágenes que no se marchan del todo, como si hicieran guardia dentro de otras, más nuevas, pero contando la misma puta historia. El niño de hoy cae sobre el niño de 2012. Comprendo que solo ha cambiado de fotógrafo. El muerto sigue siendo un niño y la explicación es la mentira de siempre.

La noche anterior había cerrado aquella fotografía. No porque dudara de lo que mostraba, sino porque ya no quería seguir mirándola. Terminé de cenar, dejé el plato en el fregadero y puse el despertador. La nevera siguió zumbando, las tuberías conservaron su agua y la noche llegó puntual. Al otro lado de la pantalla, alguien había perdido el mundo otro día más. De este lado, la vida doméstica continuó con esa impunidad tranquila de las cosas que todavía funcionan.

Nuestro privilegio es obsceno por su facilidad. Nosotros salimos de Gaza pulsando una equis. Ellos llevan décadas buscando una puerta. Cerramos una ventana, atendemos una llamada o ponemos una serie. Ellos no pueden abandonar lo que dejamos de mirar.

La diplomacia reparte velocidades y silencios. Decide qué tragedias deben correr hacia una salida y cuáles pueden bajar la voz hasta volverse eternas. Cuando están en juego Irán, las bases militares, el petróleo o las rutas comerciales, aparecen mediadores. Cada misil evitado importa. Pero el mundo calcula la gravedad de una guerra según el daño que pueda causar a quienes mandan, comercian o cotizan. Nadie puede vivir con todos los muertos sentados a la mesa. Hay alquileres, empleos frágiles, padres enfermos y meses en los que el dinero no alcanza. Sería frívolo minimizarlos porque existen desgracias mayores. La cuestión no es prohibirnos la vida propia, sino advertir cómo la distancia vuelve abstracta la vida ajena. Lo cercano reclama decisiones. Lo lejano, cuando dura demasiado, acaba volviéndose invisible y alimenta esa forma cómoda de indiferencia que nace de no sentirse concernido.

También las palabras contribuyen a esa distancia. Alto el fuego. Suena a armas detenidas, a una madre que sabe dónde dormirán sus hijos. Pero en Gaza puede significar menos bombas mientras continúan los ataques, la ayuda insuficiente, los desplazamientos y el control sobre lo necesario para vivir. El fuego no desaparece. Cambia de instrumento. Deja los aviones y continúa en depósitos vacíos, hospitales sin recursos y carreteras por las que nadie puede regresar. A veces el alto el fuego no es el final de la guerra, sino el momento en que la guerra aprende a no despertar a nadie. Baja la voz, pierde sitio en el navegador y acaba importando menos mientras las noticias surfean el mundo por encima de los muertos.

Volver a Gaza significa negarse a pasar página mientras el horror siga escribiéndose. Eso es lo que se espera de nosotros. Que avancemos, miremos hacia otro lado y dejemos atrás una matanza que cada día queda más a la espalda del mundo. Gaza no necesita nuestra piedad de Instagram y de sobremesa, sino que dejemos de aceptar que un pueblo viva cercado en una franja donde hasta el futuro tiene prohibido el paso.