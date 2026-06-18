La religión como espectáculo

Al someter el poder de la Iglesia a los gobernantes temporales, los bizantinos primero y Martin Lutero después, favorecieron la atomización de las comunidades de creyentes, que quedaron sometidas al capricho de los poderosos de turno. El ejemplo paradigmático es la Iglesia Anglicana, cada vez más confundida sobre su propia identidad por la dependencia orgánica de su rey como cabeza visible de la fe. Por el contrario, la Iglesia de Roma se mantiene (aunque mermada por el cisma bizantino y por la Reforma protestante) incólume como digna sucesora del imperecedero Impero Romano al que unió su suerte con la conversión de Constantino. Por mucho telepredicador carismático capaz de excitar a las masas evangélicas vía televisión, la realidad es que se queda en nada si lo comparamos con la capacidad de movilización del papa romano.

Lo empezamos a ver con las ‘giras’ espectaculares de Juan Pablo. Aunque el papa Benedicto representó un cierto decaimiento, el espectáculo continuó y se reforzó en la etapa del papa Francisco, quien, como buen argentino, imprimió a sus actuaciones públicas de un cierto aroma peronista. Finalmente ha llegado Prevost, o León XIV en la nomenclatura oficial, que viene a representar una vuelta de tuerca en su proyección pública. Ha demostrado que no solo es espectáculo, sino que consigue provocar en las autoridades del país que visita, el nuestro la semana pasada, un cierto encantamiento que le libra de cualquier asomo de crítica a su discurso. Los siete minutos de aplauso que recibió de nuestros parlamentarios son significativos de la fascinación que despierta este papa. Y no por lo que dice (que iba en contra de lo que los parlamentarios españoles sostienen en su mayoría), sino por cómo lo dice. Esa es la esencia de un comunicador persuasivo.

El discurso del Parlamento demuestra que este papa viene con un bagaje intelectual brutal, al que se une un dominio del espectáculo típico de un anglosajón. Su argumento de que los inmigrantes no dejan de ser personas por cruzar una frontera es irrebatible. La oposición al aborto y la eutanasia resultaba predecible. Su llamada a superar la división y el enfrentamiento resultó como mínimo sorprendente dado el contexto. Así y todo, el espectáculo continuará.