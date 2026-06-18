Cuando Pérez quiso cazar a Guillén

Durante semanas vine publicando interioridades del Consejo de Gobierno, no solo intervenciones de consejeros, sino algunas escenas protagonizadas por ellos en sesiones que debieran ser secretas. El presidente Valcárcel me citó en San Esteban como era habitual cada cierto tiempo, en ese lugar o en otros, para comentar la actualidad política. Me recibió en la antesala de su despacho en compañía de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Pérez. Mediada la conversación, Valcárcel dijo de improviso: "Te habrán dicho que voy a hacer una remodelación del Gobierno, y que voy a cambiar al consejero Tal y al consejero Cual". Me asaltó la sorpresa, pero improvisé, para sonsacarlo: "Algo he oído". Observé que a mi respuesta seguía un cruce de miradas entre el presidente y su jefe de gabinete, con sendas sonrisas, pero no le di importancia.

Al concluir la reunión, Pérez me acompañó hasta la puerta, y mientras la abría dijo: "Ya sabemos quién te chiva lo que se dice en el Consejo de Gobierno". Me quedé estupefacto, pues era un asunto del que no se habló en la entrevista: "Sí, Pepe Guillén". Y como debí acentuar la expresión de sorpresa, añadió: "Le hemos dicho que el presidente iba a cambiar a dos consejeros del Gobierno, cosa que no es verdad, pero tú has demostrado que lo sabías, y solo él te lo podría haber dicho". Negué que Guillén, quien por entonces era el número dos del portavoz del Gobierno, José Ballesta, fuera mi fuente, y al salir, lo llamé: "Que sepas que Valcárcel y Pérez te buscan las vueltas".

Tanto uno como otro se habrían quedado de piedra si hubieran sabido quién soplaba en realidad las conversaciones secretas, que lo hacía a un amigo del que desconocía que también lo era mío, y éste era quien me reportaba. Pero Pérez estaba convencido de que se trataba de Guillén, a quien, al parecer, le puso las miguitas para conducirlo a la jaula a través de mí. Una trampa infame que denota la concepción que tienen ciertos fontaneros sobre la limpieza en las relaciones con la prensa.

Tiempo después, Guillén y Pérez son uña y carne en el Ayuntamiento de Murcia, pelillos a la mar. Debe ser porque ambos practican similares métodos.