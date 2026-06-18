Llamarada por San Antonio

El otro día fue 13 de junio, San Antonio. Esa fecha insiste mágicamente en mi memoria, surgiendo como desde un agujero de gusano desde un pasado indeterminado, anterior a mi propia vida. Nunca me acuerdo de las fechas importantes pero sí la de San Antonio de Padua, porque cada año se repetía el mismo rito mínimo en mi casa, en los tiempos en que tenía una casa.

Cada año al llegar el 13 de junio mi tata Pascuala exclamaba lo mismo, siempre sucedía por la mañana (y siempre, también, hacía el mismo día en Murcia, sol nuclear sobre el fondo celeste como de papel pintado en el ‘cole’). «¡Hoy es San Antonio de Padua! El santo de tu bendito abuelo». Ponía una infinita mirada arrugada y señalaba con el índice hacia arriba como suelen hacer los futbolistas musulmanes cuando marcan un gol.

Mi abuelo materno, al que conocí muy pocos años todavía conservando su extraordinaria normalidad, siempre fue una leyenda narrada por muchos, una ausencia que, a fuerza de mantenerla dentro del preciso rito en la cercanía del verano, se corporeizaba gracias a su fidelísima Pascuala.

El 13 de junio eternamente anticiclónico en Murcia era la fecha en que el antiguo señor de la casa se hacía llamarada, prendida por el rayo cegador de luz que entraba por la ventana. No sé quién dijo que nadie muere realmente hasta que la última persona que lo conoció se extingue como una corona de fuego, muchos años después. Pronto estaré sólo yo para cumplir el rito.