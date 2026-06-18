Los futuros que nunca hubo: gobernanza como elección de escenario

La vida media de una empresa en el S&P 500 ha pasado de 61 años en 1958 a 15 años hoy. Y bajando. Hay empresas de referencia en su sector, con un Consejo de personas altamente cualificadas y experimentadas, que desconocen que están en riesgo de desaparecer por acontecimientos que quedan más allá de su horizonte de vigilancia. Esos acontecimientos disruptivos son producto de diversos vectores de transformación profunda, de entre los cuales destacamos dos: realineamientos geoestratégicos y nuevas tecnologías. La gobernanza de la empresa no puede ignorarlos.

Del pasado los Boards podemos aprender lógicas de mercado y de poder; pero, en tiempos de incertidumbre, intentar proyectar ese pasado hacia el futuro deja de ser útil. A largo plazo, quizá no tan largo, el futuro de las empresas que tenemos a nuestro cargo tendrá que ver, más que con el pasado, con la prospectiva estratégica que el propio Consejo practique. Veámoslo paso a paso.

Nunca existió un futuro en que no intentaríamos utilizar la edición genética para mejorarnos o para crear especies sintéticas. Ya invertimos grandes cantidades en Crispr para terapias personalizadas, en mejores producciones vegetales con aguas salinas, en fitopatología y en veterinaria. No se detendrá ahí. La edición genética avanza con agilidad poco frecuente dentro de la combinación que nos es familiar en Deep Tech de maduración científica, presión industrial y debate regulatorio. Una discusión ética y médica avanza paralela a esta carrera industrial.

Joaquín Gómez Moya, presidente de Abiomur / La Opinión

Detengámonos en las implicaciones del modo en que el ser humano construye el futuro, en cómo tales reglas redefinen en la práctica nuestras opciones.

En primer lugar, algo que todo empresario conoce por experiencia propia: nunca dejaremos de soñar y, cada vez que soñamos algo, comenzamos a trabajar por hacerlo realidad. Durante el siglo XX hicimos realidad muchos de nuestros sueños del XIX: volar, recorrer los océanos en un buque sumergible, llegar a la Luna. Como individuos aspiramos a vivir seguros, pero colectivamente el resultado es el de una especie inquieta, que no descansa en su problemático afán por progresar.

En segundo lugar, el conocimiento tiende a persistir. Es imposible que, una vez inventado algo, pueda 'desinventarse'. A veces un libro, o toda una cultura, pueden perderse. Lo que motiva un descubrimiento o una invención, desde el regadío en agricultura hasta las leyes de la palanca, acontece históricamente en varias poblaciones, sea simultánea o sucesivamente. Ese nuevo conocimiento arraiga y se desarrolla técnicamente, ahijando nuevas consecuciones y redefiniendo el espacio de futuros posibles y, por tanto, nuestro espacio de elección, diseño y decisión.

Esta segunda y la siguiente regla fueron durante un tiempo intuiciones fruto de nuestra experiencia; hoy la teoría del crecimiento endógeno y la historia económica —de Romer a Mokyr, ambos Nobel— las han confirmado con precisión.

En tercer lugar, una vez existe un conocimiento le encontraremos uso. Esa aplicación ocurrirá de una manera u otra, más tarde o más temprano. Desde el siglo XV, en los países occidentales creció un designio explícito de trasladar el conocimiento a tecnología al servicio del poder económico y político, que hoy se ha generalizado. Está en nuestra naturaleza convertir el conocimiento en seguridad y en ventajas competitivas para nosotros y para aquellos grupos con los que nos identificamos. Grupos que hoy se definen a escala global alrededor de unos pocos países-continente y su cohorte de aliados.

Para los órganos de gobierno, esto significa aceptar que hay tecnologías cuya sola aparición establece escenarios geoeconómicos imprevistos, elimina para siempre determinados futuros para el negocio y abre otros con lógica, a efectos prácticos, de irreversibilidad. Dos ejemplos: mecánica cuántica y edición genética hicieron inevitable que encarásemos decisiones de gran calado sobre su uso, y el que otras empresas o bloques harían de ellas. Con ese modelo matemático, o esa técnica de edición de agregados moleculares, ingresan al espacio prospectivo los escenarios que incluyen todo su potencial con sus consecuencias, también a escala geoeconómica.

Según McKinsey, el 66% de los consejeros de administración a nivel global declara tener conocimiento limitado o nulo sobre IA, mientras los máximos ejecutivos sitúan el riesgo geopolítico entre sus primeras preocupaciones. Entre tanto, aquellos de nuestros competidores fuera de Europa que más merece la pena observar ya han incorporado esta realidad a su práctica. Como ellos, necesitamos formular estrategias viables para alcanzar los escenarios más deseables dentro de los plausibles.

Vamos a utilizar tecnologías de registro distribuido —blockchain y sus derivados— en contratos, trazabilidad de cadenas de suministro y liquidación de activos. Lo que parecía promesa especulativa hace una década empieza a ser infraestructura legal y financiera en la base misma del tráfico mercantil. En los comités de auditoría, en la evaluación de riesgos y en las decisiones de inversión podemos o entenderlo, o sufrirlo.

Las nanotecnologías, incluyendo microencapsulación, microsensores y nuevos materiales, han reorganizado industrias completas desde dentro: baterías de nueva generación, fármacos de liberación controlada, sensores distribuidos. La infraestructura necesaria para IA no habría sido posible sin avances en fabricación a escala nanométrica acumulados durante las décadas. La inversión y el progreso en estos procesos decidirán los ganadores en el próximo ciclo industrial. China lo ha incorporado a sus planes a largo plazo; nuestros fondos de inversión y de capital riesgo con más visión también.

Finalmente, la IA, el reto que puede redefinir todos los demás: lidiar como creadores con nuestras propias criaturas. Su confluencia con bases de datos clínicos, visión artificial o robótica ya no produce solo herramientas de apoyo a la decisión humana sino, en ciertos dominios, agentes capaces de decidir y ejecutar con mayor velocidad y consistencia que el médico, conductor u operador. La ventaja estratégica ya no está solo en disponer de la tecnología, sino en gobernarla: en decidir en qué procesos, con qué criterios y bajo qué supervisión opera dentro de la organización. No hay un futuro en que no tendremos que encarar esa transformación. Por su inercia y poder multiplicador, las decisiones de inversión e hibridación de procesos organizativos con IA tienen efectos más allá de los técnicamente financieros.

No se trata de adivinar el porvenir —el autor se ciñe a aquellas en las que tenga alguna experiencia de primera mano— ni de que esas tecnologías generen mercados de gran tamaño, lo hacen: se trata de que alteran el tablero y nuestra posición en él. La gobernanza contemporánea no puede limitarse a supervisar resultados, ejecución presupuestaria o cumplimiento regulatorio. Tiene que leer discontinuidades, distinguir entre ruido y cambio estructural, y decidir en qué futuros merece la pena empezar a invertir atención antes de que resulten evidentes para todos.

Hoy, la protección del capital y la prudencia exigen memoria de ejecución y capacidad de visualizar escenarios plausibles con anticipación suficiente para actuar. Los órganos de gobernanza y alta dirección en las organizaciones, fondos o empresas que sobrevivan habrán incorporado talento para integrar el diseño de escenarios y la evaluación de los mejores cursos de acción para llegar a los más deseables, reasignando capital en función de una prospectiva bien construida: la iteración en el siglo XXI de nuestro afán de siempre, crear los futuros en que deseamos habitar.