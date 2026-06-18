Descapacitados

Cada vez hay más personas convencidas de que la democracia funciona mal. Según Daniel Innerarity, sucumbe entre dos tentaciones. Por un lado están los ingenuos, que creen que basta con fomentar la participación, olvidando que una sociedad libre necesita también instituciones, conocimiento, deliberación y reglas. Por otro lado, los cínicos, que han perdido la confianza en la capacidad de los ciudadanos para decidir y piensan que habría que dejar las decisiones importantes en manos de expertos, técnicos o personas mejor preparadas.

Ante los problemas de la democracia, los ingenuos responden con más pueblo; los cínicos, con más élite. Unos simplifican la democracia por credulidad; los otros por desconfianza. En el fondo son las dos caras del populismo. La iniciativa impulsada por dos diputados procedentes de Vox en la Asamblea para exigir estudios superiores y cinco años cotizados a los representantes políticos responde a su versión derechista. Como no todo el mundo está preparado, consideran que habría que restringir el poder de decisión y confiar más en expertos o personas capacitadas.

Detrás de la iniciativa hay una intuición razonable: la tarea de gobernar es muy compleja y sería deseable que quienes la desempeñan estuvieran preparados. El problema es que la democracia liberal no se construyó sobre ese principio. La pregunta no es si preferimos representantes cultos o incultos. La respuesta es obvia. Tampoco si es conveniente que tengan experiencia profesional. Cuanta más, mejor. La política no consiste únicamente en administrar con eficacia. También exige honestidad. Los mejores gobernantes no son necesariamente los más instruidos ni los más brillantes, sino quienes poseen las virtudes necesarias para ejercer el poder con prudencia y responsabilidad. Y no existe ningún diploma capaz de certificar esas cualidades. La verdadera cuestión es otra: ¿quién decide qué cualificaciones son suficientes para representar a los ciudadanos?

La democracia moderna nació para romper con la idea de que el gobierno debía reservarse a una minoría. La conquista democrática era afirmar que cualquier ciudadano podía aspirar a representar a los demás y que son los electores quienes juzgarán su competencia en un proceso abierto de opinión pública. La democracia liberal no promete representantes impecables porque no consiste en seleccionar a los mejores según un criterio previo, sino en permitir que los ciudadanos decidan quiénes consideran mejores. Por supuesto que los ciudadanos pueden equivocarse. También se equivocan los expertos, los profesores universitarios, los economistas o los jueces. Pero la respuesta democrática a ese problema nunca ha sido restringir el acceso a la representación política, sino permitir que los ciudadanos corrijan sus errores mediante elecciones libres.

La propuesta de los exdiputados de Vox es muy reveladora del debate político actual porque combina las dos tentaciones del populismo y la tecnocracia: la denuncia de la casta por haber traicionado al pueblo y la creación de una nueva élite de supuesta virtud y pureza. Como decía ayer Ángel Montiel, «que vote todo el mundo, pero que solo se pueda votar a los listos oficialmente acreditados». Ese es uno de los mecanismos más habituales del populismo, pensar que los problemas de la democracia pueden resolverse limitando la propia democracia. Tras la promesa de devolver el poder al pueblo, acaba quitándoselo.

Y, sin embargo, la experiencia demuestra justamente lo contrario. Cada vez que alguien promete más eficacia o más competencia a cambio de reducir la libertad de elección de los ciudadanos, conviene desconfiar. Porque la democracia puede sobrevivir a los malos gobernantes, pero no a la usurpación del poder de decidir.